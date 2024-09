Albiol sobre el 65 veces detenido en Badalona: "Si me tuviera que apostar un euro esta persona en menos de 24 horas esta en la calle"

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha manifestado su frustración tras la reciente detención de un individuo multirreincidente que ha sido arrestado en 65 ocasiones, la última de ellas por destrozar 19 vehículos en menos de 48 horas. El hombre, de nacionalidad española, actuó en los barrios de La Salut y Llefià, donde en tan solo dos días cometió varios actos vandálicos en dos aparcamientos municipales, causando destrozos considerables. A través de las cámaras de videovigilancia, trabajadores de una de las instalaciones alertaron a las autoridades, lo que permitió su detención, aunque el multirreincidente podría quedar en libertad próximamente debido a las lagunas legales.

En un directo en redes sociales, Albiol no pudo contener su enfado, señalando que esta es una situación límite para los vecinos de Badalona. "Es un auténtico escándalo. Este tío tiene que entrar en la cárcel y pasarse 15 años encerrado", lamentó el alcalde, asegurando que la ley vigente no es suficiente para frenar a delincuentes reincidentes como este, que, a pesar de acumular decenas de detenciones, siguen sin recibir penas de prisión que supongan una solución a largo plazo. "Esta noche volverá a estar en la calle", añadió con resignación.

Un problema recurrente en la ciudad

Los hechos que se han producido esta semana no son un caso aislado en Badalona, ciudad que ha vivido en los últimos días una oleada de delincuencia. De acuerdo con García Albiol, en menos de una semana, tres delincuentes que acumulan casi 150 detenciones han sido arrestados en la ciudad, lo que ha generado un creciente malestar entre los vecinos. A pesar de ello, el alcalde ha felicitado el trabajo de la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra, quienes han actuado con celeridad en estos casos, aunque subraya que su capacidad de acción está limitada por la legislación actual. "Seguiremos trabajando y luchando, pero es cierto que desanima", admitió Albiol.

“Mucho me temo, si tuviera que apostar, que esta persona estará fuera muy pronto”

Durante una entrevista en directo en el programa 'Espejo Público', la presentadora Susanna Grisso planteó varias cuestiones clave a García Albiol, quien dejó claro que, aunque no tiene información precisa sobre si el detenido sigue en libertad, su experiencia le hace pensar que, muy probablemente, esté de nuevo en las calles en menos de 24 horas. “Mucho me temo, si tuviera que apostar, que esta persona estará fuera muy pronto”, explicó el alcalde.

Penas de cárcel más severas. "Pido que se tire unos cuantos años en prisión"

Grisso también abordó la polémica surgida la semana anterior, cuando Albiol fue criticado por la asociación entre inmigración y delincuencia. En este caso, el alcalde dejó claro que el detenido era español para evitar posibles malentendidos y destacó que, independientemente de la nacionalidad, el foco debe estar en la necesidad de que delincuentes como este cumplan penas de cárcel más severas. "Pido que se tire unos cuantos años en prisión", insistió.

Al abordar el colapso judicial, Grisso cuestionó al alcalde sobre las razones por las que, a pesar de 65 detenciones, el sujeto no había sido juzgado ni condenado. Albiol explicó que el principal problema radica tanto en la saturación de los juzgados como en la falta de una reforma legislativa adecuada. “La legislación actual debe sufrir una reforma urgente”, subrayó.

"Los españoles no ven la inmigración como un problema, lo que sí lo es, es la gestión ineficiente"

Grisso también tocó la creciente preocupación de los españoles por la inmigración, según los últimos datos del CIS. Al respecto, Albiol matizó que la inmigración no es el problema en sí, sino su gestión. El alcalde aludió al éxito del gobierno italiano, liderado por Giorgia Meloni, en la reducción de llegadas, destacando que en España esta cifra sigue en aumento. No obstante, insistió en que es necesario diferenciar entre la preocupación por la inmigración y los problemas de gestión asociados. "Los españoles no ven la inmigración como un problema, lo que sí lo es, es la gestión ineficiente", concluyó.