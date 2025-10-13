Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés se enterará de la propuesta de matrimonio... ¡Y le pedirá explicaciones a Begoña!
María le contará a Andrés que Gabriel le ha pedido matrimonio a Begoña, y no se lo tomará nada bien.
Publicidad
En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...
Begoña estará muy preocupada por la propuesta de matrimonio de Gabriel, teme qué decir, teme la reacción de Andrés... ¿Qué va a decir?
Luz intentará ayudar a su amiga y que decida exclusivamente por ella misma y por su bebé. ¿Aceptará casarse con Gabriel?
En la empresa, los Merino tratarán de disuadir a Cristina de que venda sus acciones a Damián, le intentarán convencer de que don Pedro jamás le hubiera vendido las acciones a los De la Reina.
Por otro lado, María le contará a Andrés la propuesta de matrimonio de Gabriel, y él irá hablar con Begoña... ¿le desvelará ella que está embarazada?
No te pierdas el próximo capítulo y adelántate en atresplayer.
Publicidad