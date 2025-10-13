Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés se enterará de la propuesta de matrimonio... ¡Y le pedirá explicaciones a Begoña!

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Begoña estará muy preocupada por la propuesta de matrimonio de Gabriel, teme qué decir, teme la reacción de Andrés... ¿Qué va a decir?

Luz intentará ayudar a su amiga y que decida exclusivamente por ella misma y por su bebé. ¿Aceptará casarse con Gabriel?

En la empresa, los Merino tratarán de disuadir a Cristina de que venda sus acciones a Damián, le intentarán convencer de que don Pedro jamás le hubiera vendido las acciones a los De la Reina.

Por otro lado, María le contará a Andrés la propuesta de matrimonio de Gabriel, y él irá hablar con Begoña... ¿le desvelará ella que está embarazada?

