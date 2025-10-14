Antena 3 LogoAntena3
El amor y la rabia estallan entre Bahar y Evren en su pelea más intensa: esta noche, en Renacer

La culpa y el amor contenido explotan entre Bahar y Evren en una pelea que deja a Tolga sin palabras.

El amor y la rabia estallan entre Bahar y Evren en su pelea más intensa

La presión es demasiada para Bahar. Cuando escucha a una madre tratar con indiferencia el dolor de su hija, no puede contenerse. Proyecta todo su pánico por la desaparición de Umay y estalla contra la mujer sin medir las consecuencias. “¡Al menos está viva y a su lado! ¡Dé gracias de que su hija esté viva!”.

Evren aparece justo en ese momento e intenta controlar la situación, pidiéndole a Bahar que se vaya a casa. Pero Bahar se siente incomprendida y estalla. “Antes había empatía en esta profesión. ¿Dónde ha quedado eso, doctor?”, le grita, acusándolo de no entender su sufrimiento.

La pelea termina con Bahar completamente rota en los brazos de Tolga. A solas con él, confiesa el dolor que de verdad la atormenta. “No conozco esa versión de Evren. Tengo el corazón roto, no puede tratarme así sabiendo cuál es mi situación. No puedo más", le dice llorando.

Y aunque Evren intenta mantener su coraza de hombre duro, el sufrimiento de Bahar lo desarma. Detrás de la rabia y los gritos, él sabe que solo hay una mujer que está pasando por un infierno, y eso lo destroza a él también.

¿Podrán reconciliarse? Esta noche, Bahar lo va a intentar. No te pierdas el capitulazo que va a dejarnos con ganas de más. A las 22.50 horas en Antena 3. Y si no puedes esperar, ¡adelántate ya en atresplayer!

