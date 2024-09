Xavier García Albiol analiza la situación de un inmigrante marroquí detenido 58 veces en Badalona: "Se tiene que aplicar la expulsión"

El alcalde Xavier García Albiol no ha podido contenerse. En sus redes sociales ha manifestado su descontento por parte de la justicia, incapaz de tomar medidas ante esta serie de situaciones que se producen a diario en varios puntos del país. La población no ha tardado en manifestar su oposición y ha sido acusado de xenofobia. En Más Espejo, hemos contado con la declaración del Xavier García Albiol, el alcalde de Badalona, que ha respondido tras la polémica. Ha señalado que no es admisible que una persona que ha sido detenida hasta en 58 ocasiones, entre en comisaría y salga por la puerta al día siguiente. Confiesa que en cualquier ocasión, si no se toman medidas, una persona que esté alterada puede tomar la justicia por su mano.

Susanna Griso rebate a Albiol: "Usted se queja de la reincidencia y estoy de acuerdo, pero me parece irresponsable qué como autoridad llame al linchamiento"

La presentadora de Espejo Público no ha tardado en mostrar su descontento hacia las palabras de Albiol, que defiende que se están produciendo una serie de situaciones en distintos puntos de España ante una falta de respuesta por parte de las instituciones para que se siga produciendo esta reincidencia. El alcalde denuncia la falta de medios en el Ministerio de Justicia y pide reacción ante esta serie de desagradables situaciones que se producen en la ciudad. Según Xavier, este sujeto se dedica a romper los coches de los vecinos que con mucho esfuerzo los han conseguido.

Albiol: "Si son extranjeros, se les tiene que excusar a su país y si son nacionales, tienen que ir a la cárcel"

La Ministra de Exclusión Social, Elma Saiz, que ha reportado estas "peligrosas declaraciones" al Observatorio del racismo y la xenofobia", a lo que Albiol ha expresado sus deseos de saber qué se hará con una persona que es detenida y puesta en libertad tan sólo 48 horas después.

"La misma noche de antes de ayer, cuando detuvimos a esta persona, la Policía Local detuvo a otra persona con veinticinco detenciones a sus espaldas" cuenta el alcalde en exclusiva. Reclama que no es un tema de derechas y de izquierdas, si no que la población necesita soluciones.

Toni Cantó ha expresado sus más sinceros ánimos a Xavier: "Animo al alcalde, que he visto pelear contra la delincuencia, y que haga caso omiso a la Ministra, que es una pija socialista que ha estudiado en una universidad privada católica Navarra y que vive en un piso de 264 metros en la calle Miguel Ángel de Madrid que no ha visto delincuencia".

Tras un intenso debate, Gonzalo Miró pregunta el objetivo de recalcar la nacionalidad de este ciudadano y Xavier no duda en defender que aquel que delinque tiene que expulsarse a su país de origen.