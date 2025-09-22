La alerta por el robo de los cables de carga de vehículos eléctricos, de Cristóbal Soria: "Lo he sufrido en el mío propio"

El vehículo eléctrico está en plena expansión. Aun así, son muchas las personas que no se deciden a dar el cambio al motor de combustión por las baterías. Uno de los problemas que aluden es la escasez de 'electrolineras' - puntos de recarga-. Pues bien, este sector parece haberse topado con un nuevo obstáculo. El recién estrenado colaborador de Espejo Público, Cristóbal Soria, lo ha sufrido en primera persona.

El tertuliano ha contado en el programa cómo sucedió todo. En la mano, el enchufe de recarga de su coche, pero le falta algo, precisamente el cable en sí, solo le queda el conector.

Él se encontraba en su ciudad natal, Sevilla. Una buena mañana acudió al centro comercial a hacer varios recados. Lo hizo en su coche, eléctrico, y mientras iba a los comercios dejó el vehículo enchufado en un punto de recarga, repostando. Su sorpresa fue mayúscula al regresar y comprobar que el coche ya no estaba enchufado, o sí, pero el cable, de unos diez metros de longitud, según explicaba él mismo, había sido cortado y no había rastro de ello: "A plena luz del día en pleno centro de una ciudad como Sevilla".

El cable es de un grosor considerable, no se corta con unas simples tijeras, y en su interior cables de cobre, cuyo valor, al peso, no alcanza los 20 euros. El cable nuevo que ha tenido que adquirir para poder seguir utilizando su vehículo le ha salido por 260 €, las compañías de seguros no cubren estos casos.

"Para la Policía empieza a ser un robo bastante frecuente", ha explicado Soria que le advirtió la Policía.

La periodista de 'Más Espejo Público', Estefanía Ruiz, ha podido confirmar que estas bandas organizadasactúan impunemente a plena luz del día. Emplean cizallas o sierras de mano y las autoridades cada vez reciben más denuncias por lo mismo, tanto de particulares como de las empresas propietarias de los puntos de recarga. Uno de los factores más influyentes es la constante escalada de precios del cobre en el continente europeo.

El experto en movilidad eléctrica Lars Hoffman confirmaba en Espejo Público el escaso valor que tiene un cable de carga como el que le han sustraído a Cristóbal y al mismo tiempo subrayaba el peligro que conlleva manipular un cable de estas características cuando se encuentra en plena recarga, dado que se trata de cables de un grosor considerable por los que circula una elevada potencia eléctrica: "Estamos hablando de cables de alta tensión, así que puede tener mucho peligro".

