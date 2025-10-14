La polémica guía de transexualidad que se enseña a niños de Primaria en el País Vasco: "Hay chicas con pene"

Espejo Público se pregunta qué se le suele enseñar a un niño en Primaria. Lo más habitual es que aprenda las capitales de Europa, matemáticas, las tablas de multiplicar o incluso a usar las tildes. Pero más allá de este temario, en algunas escuelas les enseñan además que hay niñas con pene.

El Gobierno vasco ha difundido en algunos colegios una polémica guía trans. Este manual dice ser una herramienta para explorar la sexualidad evitando usar definiciones cerradas o rígidas sobre el tema. Se trata de una polémica guía de 28 páginas en las que se muestra a niños desnudos, a una incluso con los pechos mutilados y a muchos de ellos compartiendo consignas transgeneristas.

También mediante ilustraciones se les habla a los pequeños del proceso de cambio de sexo romantizándolo. El objetivo de difundir este libro es que sirva para dar rienda suelta a la comunicación y a la creatividad.

Las agresiones sexuales cometidas por mujeres con pene han aumentado en un 700%

La periodista Rosa Belmonte ha querido poner un dato sobre la mesa: las agresiones sexuales cometidas por mujeres con penetración han aumentado un 792%. "Eso son mujeres con pene, antes de la ley trans solo había dos maneras de que una mujer pudiera cometer una violación: con la mano o siendo colaboradora necesaria de un hombre. Ahora hemos pasado a ver los casos de estas mujeres con pene que cometen agresiones sexuales con penetración".

"Lo que les están enseñando con esta guía es si existe el sexo"

Apunta el periodista Juan Soto Ivars que "está bien enseñarle a los niños que hay transexuales". "El énfasis que se pone nos habla de otra cosa. Es como si en los libros de biología dijeran que los humanos no son bípedos porque hay gente que nace sin piernas o sin una pierna o decir que los seres humanos no tienen 20 dedos, que sí las tienen". Cree que el ser humano tiene dos sexos pero lo que les está enseñando a los niños con esta guía es que no existe el sexo.

Daniela Vallejo es 'Miss trans España 2025'. Le parece fantástico que se pueda educar a los niños "dando a conocer que somos una sociedad diversa". Encuentra fundamental seguir educando a los niños en esa empatía y diversidad. Eso es enriquecerlos en educación y "el día de mañana conseguir que tengamos una sociedad más empática". Cree que para no volver a estar en los márgenes las personas de su colectivo tienen que estar visibles. "No podemos volver a estar estigmatizados y señalados en los colegios".

