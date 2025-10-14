Antena 3 LogoAntena3
Se enamora de un legionario, lo busca por TikTok y se encuentra... ¡con su novia!: "Ahora nos hemos hechos súper amigas"

Las redes sociales pueden servir para encontrar a gente que nos llama la atención... o a sus parejas. Ha sido el caso de María, una joven que buscaba a un legionario por el que sintió un flechazo, pero que se encontró con Soledad, su pareja desde hace años.

Legionario buscado en TikTok

El desfile del 12 de Octubre en Madrid fue el punto de encuentro entre María y un legionario del que se enamoró a primera vista. Tal fue su atracción hacia él, que decidió poner un anuncio en TikTok para encontrarle.

Lo que la joven no esperaba era que en lugar de dar con el legionario, iba a recibir la respuesta de su novia. "Tranquila, yo también le haría este vídeo", le escribió, Soledad, la pareja del legionario.

Soledad se lo ha tomado con humor y asegura que no se lo esperaba para nada. "Fue él quien me ha enseñado el TikTok", nos cuenta, "por mi parte no hay problema, la entiendo perfectamente".

Ambas han mantenido una conversación por redes y Soledad confiesa que han llegado a hacerse "súper amigas". ¡Tanto que se ha planteado presentarle a algún amigo de su novio! ¡Dale al play para escucharla!

