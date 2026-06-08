Barcelona se prepara para la llegada de León XIV entre restricciones de movilidad y fuertes medidas de seguridad

Los vecinos de la Sagrada Familia ya están acostumbrados a esquivar turistas a diario y ahora también deben sortear los preparativos de la visita del Papa. Frente a la basílica se están montando varios escenarios, gradas y pantallas gigantes para albergar a uno de los platos fuertes de la visita del pontífice: la misa y la bendición de la Torre de Jesús, a la que asistirán 8.000 fieles, 4.000 dentro y 4.000 fuera.

Restricciones de movilidad y seguridad

El impacto de la visita ya se nota en la zona de la Sagrada Familia donde se establecerá un amplio perímetro de seguridad con restricciones de circulación y estacionamiento. Carteles y avisos en todas las porterías ya avisan de que será necesario identificarse como vecino esos días para poder acceder a sus viviendas.

Ferran, vecino de toda la vida nos explica "que el coche no saldrá de su garaje hasta nueva orden" y que las bicicletas, motos también deberá desaparecer de las aceras. Entre los hosteleros de la avenida Gaudí, donde las vistas desde sus terrazas son espectaculares, hay preocupación porque "deberemos desmontar las terrazas y solo funcionará el servicio interno".

Terrazas que se deberán desmontar

La catedral de Barcelona también será otra de las paradas destacadas en la ciudad y donde el ir y venir de operarios preparando el espacio es muy visible. Uno de los quioscos de la plaza deberá cerrar y María Ojamo, su propietaria, nos cuenta "esto supondrá pérdidas un día con tantos visitantes".

Los restaurantes de la plaza también nos cuentan que las terrazas no estarán operativas. Juan Montoya, camarero, comenta que "solo se hará servicio interior" pero confiesa, entre risas, que "ojalá el Papa se acerque hasta aquí y le invitamos a un café". Quien también vive pendiente de las restricciones es Víctor Nuez, dueño de uno de los restaurantes de la zona "nos quedamos sin terrazas, supongo que es un tema de seguridad, pero no se nos da ningún tipo de compensación" y añade "no te obligan a cerrar, pero no tenemos terraza".

Amplio dispositivo de seguridad

El amplio dispositivo previsto incluye 5.600 agentes de los Mossos y 500 Guardias urbanos a los que hay que sumar el personal de seguridad del Papa, la Guardia vaticana, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el equipo de la Casa Real y el de la Presidencia del Gobierno.

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