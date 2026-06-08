El histórico discurso del papa León XIV en el Congreso: "Les invito a alzar la mirada porque cada decisión pública toca a personas de carne y hueso"

El papa León XIV pronuncia un histórico discurso desde el Congreso de los Diputados. A las 10:30 horas de la mañana, la comitiva del papa entraba por la Carrera de San Jerónimo entre aplausos y vítores de "¡Viva el papa!". Posteriormente, ha sido recibido por la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y por el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Tras ese primer saludo, el papa León XIV ha saludado a los diputados que forman el Congreso. Durante su saludo a varios parlamentarios, Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha pedido a León XIV que hable en catalán durante su viaje a Cataluña. Tal y como le ha dicho, "su santidad; como Gaudí, soy catalana. Hablar la lengua de la tierra que te acoge es un maravilloso acto de amor y respeto. Espero que disfrute de su visita a Cataluña, mi nación".

Armengol insta a cumplir con las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia

Antes de su esperado discurso, la presidenta del Congreso Francina Armengol ha instado a cumplir con las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia para cerrar la "llaga abierta" a través de su reparación e indemnización. En su discurso ante el pleno con motivo de la visita del papa a las Cortes Generales, y al igual que hiciera en el suyo Felipe VI el pasado sábado, Armengol ha querido referirse a las víctimas de abusos, con las que el pontífice se reunirá este lunes en Madrid. Y ha utilizado la misma expresión, "llaga abierta", que empleó el pontífice en el avión que le trasladó a España, cuando señaló que seguirá trabajando para suturar esta herida ahora que está al frente de la Iglesia.

El papa León XIV ante el Congreso: "Su presencia entre ustedes quiere ser un gesto de cercanía hacia España"

El papa ha comenzado su discurso agradeciendo tanto a los presidentes del Congreso y el Senado como al resto de parlamentarios. Posteriormente, ha proseguido diciendo que "su presencia entre ustedes quiere ser un gesto de cercanía hacia España, en el marco de la mutua cooperación, y una palabra ofrecida desde el servicio a la persona humana. La Iglesia camina con la humanidad, comparte sus esperanzas y sus heridas, escucha los interrogantes de cada época y se deja interpelar por todo lo que concierne a la existencia de los hombres y las mujeres de hoy". "Por eso, cuando se dirige a la vida pública, lo hace respetando la misión propia de las instituciones y la legítima responsabilidad de quienes han recibido el mandato de legislar. Reconoce la autonomía de las realidades terrenas y la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política; y, precisamente desde esa conciencia, aporta una reflexión nacida del deseo de servir al bien común y de recordar aquello que hace verdaderamente humana la convivencia".

"La paz se presenta como la verdadera exigencia moral"

Asimismo, sobre la migración asegura que se deben brindar "una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración y promover el derecho a permanecer en la tierra y que nadie tenga que abandonar su hogar por las desigualdades económicas". Ha detallado que el mundo "atraviesa una profunda crisis espiritual y cultural que se manifiesta en múltiples formas de violencia". En ese contexto, León XIV asegura que "la paz se presenta como la verdadera exigencia moral".

Ha recordado el lema de la Unión Europea, 'In varietate concordia', detallando que "la unidad verdadera no uniforma, sino que cohesiona en la diversidad, haciendo de las culturas, sensibilidades y tradiciones, una ocasión de enriquecimiento mutuo".

"Las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos"

Asimismo, dentro de las propias sociedades es urgente construir una cultura de la reciprocidad. Sobre la pluralidad política ha detallado que ésta nunca debería degenerar en descalificación permanente del adversario. "Es una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz, cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos". Detalla que "la paz no es solamente una realidad política o institucional. Nace también en la conciencia, allí donde el rencor, la indiferencia y el odio ceden espacio a la reconciliación. Por eso, se instaura y se protege también a través del lenguaje. Las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos".

También León XIV ha invitado a los diputados y diputadas a "alzar la mirada" "para recordar que toda decisión de las autoridades públicas toca personas de carne y hueso, especialmente a quienes tienen menos fuerza para hacerse oír", y pide una "renovación moral".

Ha detallado que "España puede ofrecer mucho en ese camino. Cuenta con una lengua que une continentes, una tradición cultural, jurídica y espiritual que ha sabido poner en diálogo fe y razón, derecho y conciencia, unidad y pluralidad. Esta experiencia histórica recuerda también el valor de la concordia y del esfuerzo paciente por construir una convivencia pacífica y justa".

"España continúa siendo tierra de encuentro, de cultura, de solidaridad y de esperanza"

León XIV pide "que esta noble nación jamás pierda la memoria de sus raíces ni la audacia de mirar al futuro", y que "España continúe siendo tierra de encuentro, de cultura, de solidaridad y esperanza. Y que su vida pública sepa unir siempre la firmeza de la convicciones con la nobleza el diálogo y la grandeza del servicio".