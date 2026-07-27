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La acción solidaria de una hípica durante los incendios se convierte en estafa: "Están pasando números para que se hagan bizums que no nos van a llegar"

Esta hípica en Navalcarnero (Madrid), acoge animales afectados por los incendios, pero pide que si se realizan donaciones se haga a través de los canales oficiales.

Esta hípica en Navalcarnero acoge animales afectados por el fuego

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Sofía Avendaño
Publicado:

En esta hípica de Navalcarnero, Madrid, una familia ha tomado la iniciativa de acoger a distintos animales durante los incendios que azotan el centro peninsular. Esta acción solidaria viene de la mano de la Hípica Como Tú, que ha tenido que construir espacios habitables para los animales a lo largo del fin de semana.

Esta red de rescates improvisada ya acoge a muchos animales, entre ellos caballos y ponys que se encontraban desperdigados por las zonas afectadas. Tal y como nos cuenta Carol, una de las chicas responsables de este centro, ella misma tuvo que perseguir a su yegua a lo largo de 800 kilómetros para intentar rescatarla. Esto, debido a los controles de la Guardia Civil que se encuentran desplegados por los diferentes puntos.

Cipri, dueño de la hípica, nos cuenta: "Hemos tenido que sacar trastos, que acabarlo como hemos podido. Está en construcción. Se les da de beber 4 o 5 veces al día".

Piden ayudar por los canales oficiales

Sin embargo, pese a la buena intención de esta familia, siempre hay quien se intenta aprovechar de los actos solidarios. Carol nos cuenta que " hay grupos que están pasando números para que se hagan bizums que no nos van a llegar".

Por esto mismo, pide que por favor se realicen dichas transferencias a través de los canales oficiales. "Se están mandando indicaciones por WhatsApp para ayudar, pero hay que hacerlo a través de los canales oficiales que serían Tansportes Briz e Hípica Como tú" , indica.

La afectada recuerda: "Esto lo estamos haciendo solidariamente, no hemos pedido un euro", pero admite que estas donaciones serían de gran ayuda para poder comprar pienso o paja para los animales, entre otras necesidades que puedan tener.

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