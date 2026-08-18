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Salvador ha perdido un ojo por defender a su amiga maltratada: ahora está incapacitado y sin ayudas

Salvador perdió un ojo al intentar defender a su amiga de malos tratos. Ahora, tras ser desahuciado, se encuentra incapacitado y sin las ayudas que tenía.

Salvador

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Salvador perdió un ojo el 22 de agosto de 2020 después de defender a una amiga que, asustada, le pidió que fuera a buscarla porque tenía miedo de su pareja. Durante los días siguientes, la mujer dejó de responder a sus mensajes. Preocupado, Salvador decidió acudir a su casa. Allí, el supuesto agresor le recibió propinándole una brutal paliza con un bate de béisbol, que le provocó secuelas irreversibles, entre ellas la pérdida de un ojo.

Por estos hechos, el atacante fue condenado a indemnizar a Salvador con 72.000 euros. Sin embargo, se declaró insolvente y nunca llegó a pagar lo que le correspondía.

Seis años después de aquella agresión, la situación de Salvador continúa siendo crítica. Fue desahuciado de la vivienda en la que había vivido durante una década y ahora reside en una caseta sin luz ni agua. Tiene reconocida una discapacidad del 65% y un grado de dependencia.

Salvador recibe una pensión contributiva de 1.200 euros mensuales debido a una depresión crónica que padece desde 2001. Además, recibía una prestación de dependencia de grado 1 de 169 euros al mes. Sin embargo, tras ser embargado, la Administración le retiró esta última ayuda al considerar que sus lesiones no habían variado.

Ahora, Salvador solo pide recuperar las ayudas que necesita para vivir y tener acceso a una vivienda digna. Su principal objetivo es poder volver a unas condiciones de vida básicas.

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