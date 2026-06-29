Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Alberto Núñez Feijóo

Feijóo acusa a Pedro Sánchez de "buscar nuevos votantes" con la Ley de Nietos: "Vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas"

Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que "lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes" y habla de "ingeniería electoral".

Alberto Núñez Feijoo

Alberto Núñez Feijoo EFE

Publicidad

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

En medio de la intensa agenda judicial que afecta al Gobierno el PP ataca también recuperando la llamada 'Ley de Nietos' y acusando a Pedro Sánchez de hacer "ingeniería electoral".

Alberto Núñez Feijóo echa en cara al presidente estar buscando "nuevos votantes" y asegura que si llega a la Moncloa reformará la ley de nacionalidad delimitando los requisitos para obtenerla.

"Tendremos que hacer una reforma de la ley de nacionalidad. Tendremos que pedir una serie de requisitos adicionales para dar un pasaporte a una persona que nunca ha venido a España".

En una entrevista en 'esRadio', el líder de la oposición ha dicho que "hay una ingeniería electoral que consiste, en un espacio muy corto de tiempo" incrementar "en dos millones y medio el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español".

Además, Feijóo ha añadido: "Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Los votantes actuales, pues no les salen las cuentas. Vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas" al tiempo que ha avisado de que su partido va a seguir "estudiando este asunto" y seguirá viendo "cómo se construyen estas nacionalizaciones".

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares informó que hasta el 31 de marzo de 2026 unos 2,4 millones de personas habrían "manifestado su interés en optar por la nacionalidad española" en virtud de la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en octubre de 2022 y expiró el pasado 31 de octubre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los exjefes de la UCO confirman ante Pedraz que se les pidió "ponerse de perfil" en el caso del hermano de Sánchez

Guardia Civil UCO

Publicidad

España

Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para iniciar el camino de los Presupuestos, streaming en directo

Alberto Núñez Feijoo

Feijóo acusa a Pedro Sánchez de "buscar nuevos votantes" con la Ley de Nietos: "Vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas"

Carmen Pano y Álvaro Gallego a su llegada al juzgado

Carmen Pano ratifica que la abogada de Koldo trató de sobornarla con 250.000 euros para que negara que había llevado dinero a Ferraz

Zapatero y su secretaria Gertrudis
Comisión de investigación

Gertrudis Alcázar, secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, se acoge a su derecho de no declarar: "Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión"

Óscar López pide ayuda a la militancia socialista para gobernar Madrid después de 30 años de "privatización" del PP
PSOE

El PSOE cierra filas con Sánchez pese a las críticas de Page y el PP habla de "silencio de los corderos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados
TERREMOTO VENEZUELA

Pedro Sánchez lamenta la muerte de nueve españoles en los terremotos de Venezuela

El presidente traslada su pésame a las familias, mientras 76 españoles repatriados ya han llegado a Madrid y otros 131 continúan desaparecidos.

El presidente de Vox, Santiago Abascal (c), y el secretario general de Vox, Ignacio Garriga (d), durante la Asamblea Ordinaria de Vox 2026
VOX

Vox presenta su programa de "desregulación" para derogar leyes

La formación también ha reivindicado sus últimos resultados electorales y su entrada en ejecutivos autonómicos, aunque ha pedido que los acuerdos firmados se cumplan "al pie de la letra".

El rey Felipe VI saluda al jugador de la selección española Rodri este viernes, tras el partido del Mundial de la FIFA 2026

Vídeo: Felipe VI baja al vestuario para felicitar a España tras su victoria ante Uruguay en el Mundial

Feijóo acusa a Sánchez de "caudillismo" gobernando contra la voluntad del Congreso

Feijóo insta a que los catalanes echen a Pedro Sánchez de Moncloa

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (2i); la vicesecretaria general, María Jesús Montero (d); la secretaria de organización, Rebeca Torró Soler (i), y la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé García (d), durante la reunión del Comité Federal del Partido

Sánchez defiende ante el Comité Federal del PSOE su gestión de los casos de corrupción y pide "pasar a la página electoral"

Publicidad