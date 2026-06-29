Feijóo acusa a Pedro Sánchez de "buscar nuevos votantes" con la Ley de Nietos: "Vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas"

En medio de la intensa agenda judicial que afecta al Gobierno el PP ataca también recuperando la llamada 'Ley de Nietos' y acusando a Pedro Sánchez de hacer "ingeniería electoral".

Alberto Núñez Feijóo echa en cara al presidente estar buscando "nuevos votantes" y asegura que si llega a la Moncloa reformará la ley de nacionalidad delimitando los requisitos para obtenerla.

"Tendremos que hacer una reforma de la ley de nacionalidad. Tendremos que pedir una serie de requisitos adicionales para dar un pasaporte a una persona que nunca ha venido a España".

En una entrevista en 'esRadio', el líder de la oposición ha dicho que "hay una ingeniería electoral que consiste, en un espacio muy corto de tiempo" incrementar "en dos millones y medio el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español".

Además, Feijóo ha añadido: "Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Los votantes actuales, pues no les salen las cuentas. Vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas" al tiempo que ha avisado de que su partido va a seguir "estudiando este asunto" y seguirá viendo "cómo se construyen estas nacionalizaciones".

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares informó que hasta el 31 de marzo de 2026 unos 2,4 millones de personas habrían "manifestado su interés en optar por la nacionalidad española" en virtud de la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en octubre de 2022 y expiró el pasado 31 de octubre.

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