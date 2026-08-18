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Sergio Sánchez, asesor de seguridad, sobre la agresión de un supervisor a un joven en Barcelona: "Una forma low cost de dar trabajo"

Un supervisor de seguridad le da una paliza a un joven y, pese a haberle dejado en el suelo, continúa agrediéndolo.

Pelea

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Brutal paliza de un supervisor de seguridad a un joven en Barcelona. Los hechos ocurrieron en una zona concurrida donde se frecuentan noches de ocio entre jóvenes. El supervisor empleó técnicas de artes marciales para agredir y pese a ver que el agredido cayó al suelo abatido, no cesó en ningún momento.

Hablamos de esta situación con Sérgio Sánchez, asesor de seguridad de ADN Sindical. Lo primero que quiere dejar claro es que el agresor implicado no es "personal de seguridad", sino una de las "figuras de civismo contratadas por el Ayuntamiento" para controlar y supervisar la zona.

Sánchez considera que este tipo de actuaciones no son aceptables. Aunque entiende que durante la noche debe existir un control y supervisión en las calles, insiste en que nunca se debe pasar a la agresividad. En una ciudad como Barcelona, donde se producen peleas con frecuencia, considera fundamental intervenir para evitar que los conflictos vayan a más, pero siempre dentro de unos límites.

El asesor de seguridad asegura, además, que ya esperaba que pudiera ocurrir "algo así", debido a que la Administración pública ha optado por "una manera low cost de dar trabajo". Bajo su punto de vista, este modelo puede permitir que accedan al puesto "personas no cualificadas" e incluso con "antecedentes penales". Sánchez recuerda que un agente cívico no es un policía y considera fundamental diferenciar claramente las funciones de ambos perfiles.

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