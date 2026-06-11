¿Está intentando el Gobierno agotar la legislatura para que puedan votar más extranjeros?

¿Creen que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende ganar tiempo para llegar a las generales con más votantes potenciales en el censo? Ante esta cuestión hay dos bandos claros. Los críticos sostienen que el número de nuevos españoles con derecho a voto podría crecer significativamente antes de las próximas elecciones generales y que aunque esta diferencia entre bloques políticos en España es reducida también es cierto que un aumento del electorado podría influir en el resultado final si es muy ajustado. Por eso, creen que las nacionalizaciones masivas tienen un efecto político favorable al PSOE.

Del otro lado los defensores de estas medidas señalan que regularizar inmigrantes no equivale a darles derecho a voto. Para votar en elecciones generales es necesario tener nacionalidad española, algo que la regularización por sí sola no concede. Muchos de los nuevos nacionales obtenidos mediante la Ley de Nietos residen fuera de España y deben estar inscritos en los censos correspondientes para votar. Además, la participación del voto exterior suele ser baja y no existen pruebas de que los nuevos nacionalizados vayan a votar mayoritariamente al PSOE. Esa afirmación suele basarse en hipótesis o estimaciones políticas, no en datos electorales consolidados.

Según el diario "The Objective" el Gobierno nacionalizó 34.000 personas con la 'ley de nietos' en el primer trimestre del año y a este ritmo, a final de año habrá unos 125.000 nuevos españoles por esta vía que podrán votar en las elecciones generales. La oposición acusa al gobierno de alterar el censo a su favor.

¿Reparación histórica o maniobra electoral?

Sobre esta polémica del censo electoral debaten en "Espejo Público" Paco Vázquez, exalcalde de A Coruña y exdiputado socialista y Cándido Méndez, militante del PSOE y ex líder de UGT. ¿Qué supone para ellos esta ampliación del censo? ¿Es una reparación histórica o maniobra electoral? Cándido Méndez niega que el PSOE sea el beneficiado del voto cera y destaca que esos votos representan un porcentaje muy bajo.

Cándido Méndez lo primero que quiere dejar claro es que "en el Censo no se incorporan personas en función de la afinidad ideológica con la izquierda, que es lo que dice el líder de la oposición el señor Feijóo" y añade que "es grosero, inaceptable y absurdo que se pretenda confundir a los servidores públicos de nuestro país con la cloaca de Leire" y por eso "debemos ser un poco riguroso". Méndez apunta que "se está ampliando el censo, no manipulando el censo" y que "si alguien piensa que se está manipulando y haciendo algo contra la ley de nieto, pues lo que tiene que hacer, evidentemente, es ir a los jugados y denunciarlo, porque se vea que en España los jugados funcionan".

Mientras Paco Vázquez cree que va más allá de ampliar el censo y defiende que "no se está aplicando precisamente la llamada ley de nietos" explica porque la llamada ley de nietos, que es una disposición de la ley de memoria democrática, hace referenciar los descendientes de los españoles que tuvieron que exiliarse por motivos políticos, por motivos ideológicos, por motivos de creencia o por motivos de inclinación de género sexual. Por eso dice Vázquez esa emigración política "hoy se ha transformado por una interpretación laxa que se hace de la ley de la emigración económica. Cualquier persona residente en los países americanos, descendiente de españoles que hayan emigrado por razones económicas en 1820, en 1905, en 1930, quiere decir, muchos años antes de la desgraciada guerra civil, pueden acogerse a esa interpretación y, consiguientemente, pueden sin residir en España, sin tener vínculos con España, pueden adquirir la nacionalidad española por el mero hecho de ser descendiente de españoles". Y esto lo que provoca es "una alteración profunda y grave de lo que constituye la naturaleza del censo electoral concediendo la nacionalidad a personas que no tienen derecho".

¿Qué dice la ley de nietos?

La ley de nietos está dentro de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y permite la nacionalización de los descendientes de los españoles que tuvieron que dejar España con motivo de la guerra civil. Pero ¿qué derechos adquieren esos descendientes de españoles? la nacionalización española, aquí está la clave, da derecho a voto. Según las cifras, se habrían registrado unos 2,5 millones de solicitudes. De esta cifra 531.297 han sido aprobadas y 7.032 rechazadas el resto siguen pendientes de tramitar.

¿Qué pasó en las andaluzas?

El PSOE acaba de sufrir su peor resultado histórico en Andalucía con el 22,7% de los votos, 19 puntos por detrás del PP. Pero entre los andaluces que viven fuera de España, el PSOE ganó con el 31% de los votos frente al 29% del PP. Esto implica, además, un cambio de tendencia. Analizando el voto CERA, hace cuatro años fue el PP quien ganó el voto exterior por solo 55 votos de diferencia. Y parece que no es un caso aislado. El PSOE ha perdido las últimas cuatro elecciones autonómicas, Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura, pero ha ganado en el voto exterior. Es cierto que el impacto en escaños es nulo porque la participación exterior es bajísima, apenas el 7% del censo en Andalucía por ejemplo.

Mirando más atrás en los comicios autonómicos de 2022, el recuento de este tipo de sufragio no alteró el reparto final de escaños en el Parlamento andaluz aunque sí hubo pequeños ajustes en el número de votos de algunas formaciones políticas, pero ninguno fue suficiente para reasignar un escaño en ninguna provincia. El PP conservó su mayoría absoluta de 58 diputados.

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