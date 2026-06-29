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Qué es la 'ley de nietos' y cómo puede afectar al censo electoral

Feijóo acusa a Moncloa de "fabricar" votantes con esta vía de nacionalidad y plantea un "plus" de diputados para el partido ganador.

Urna electoral

Qué es la 'ley de nietos' y cómo puede afectar al censo electoral | Europa Press

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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La conocida como 'ley de nietos' ha vuelto al debate político después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de intentar "fabricar" votantes mediante la concesión de la nacionalidad española a descendientes de españoles en el extranjero.

Este ley no es una norma independiente, sino el nombre coloquial con el que se conoce a una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022. Esta vía permitió solicitar la nacionalidad española a determinados descendientes de ciudadanos españoles que tuvieron que exiliarse durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Podían acogerse, entre otros supuestos, hijos e hijas de españoles nacidos fuera de España, nietos de españoles que perdieron o renunciaron a la nacionalidad como consecuencia del exilio, y también hijos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978.

El plazo para presentar solicitudes venció en octubre de 2025, aunque todavía quedan expedientes pendientes de tramitación.

El impacto electoral de esta medida se concentra principalmente en el censo de españoles residentes en el extranjero, conocido como CERA. Es decir, cuando estas personas obtienen la nacionalidad española y se inscriben como residentes en el exterior, pueden pasar a formar parte del censo electoral y votar en elecciones generales, autonómicas o europeas, según corresponda.

La medida no implica, por tanto, un aumento automático del censo de residentes en España, sino una posible ampliación del electorado exterior. Su efecto real dependerá de cuántas solicitudes sean aprobadas finalmente, cuántos nuevos nacionales se inscriban en el CERA y cuántos ejerzan después su derecho al voto.

Feijóo ha denunciado en una entrevista en EsRadio que el Gobierno está impulsando una "ingeniería electoral" porque, según ha afirmado, con los votantes actuales "no le salen las cuentas". "Vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas", ha señalado el líder de la oposición, que ha acusado a Sánchez de querer incrementar en un plazo corto el número de personas con derecho a voto.

El presidente del PP también ha criticado que, en algunos casos, se pueda asignar una provincia a solicitantes que, según ha dicho, "ni siquiera saben la diferencia entre una provincia y otra". Además, ha mostrado su preocupación por la externalización de parte de los procesos de revisión de expedientes en algunos países y ha asegurado que su partido está investigando este asunto.

Feijóo ha defendido que, si llega al Gobierno, reformará la ley de nacionalidad para exigir más requisitos antes de conceder el pasaporte español a personas que nunca han vivido en España. A su juicio, la nacionalidad es "la mayor expresión de un vínculo de una persona con una nación".

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