Hablamos con militantes del PSOE que expresan su desánimo ante la crisis del partido: "Estamos al borde del abismo"

El cerco de los presuntos casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno y al PSOE sigue generando inquietud dentro de las filas socialistas. La preocupación no se limita a los despachos de Ferraz ni a las direcciones territoriales. También se extiende a la base del partido, a quienes han sostenido durante décadas las siglas desde la militancia.

El reportero de Espejo Público, Alejandro del Amo, ha reunido frente a la sede socialista de la calle Ferraz a dos afiliados históricos: Carmen, militante desde 1990, y Roberto, afiliado desde hace 25 años. Ambos forman parte de la corriente crítica interna 'Reactiva' y describen sin rodeos el momento que atraviesa el partido. "Es gravísimo. Vienes abochornado del espectáculo que estamos dando", asegura Carmen al ser preguntada por la situación actual del PSOE. Roberto comparte el mismo diagnóstico y dibuja un panorama especialmente sombrío: "Es un momento de bajón total, estamos al borde del abismo".

"El pilar de la honestidad y de la ética del partido está partido por la mitad"

La conversación gira rápidamente hacia uno de los aspectos que más preocupa a estos militantes veteranos: el impacto que la crisis tiene sobre los valores históricos que identificaban al partido. Para Carmen, el daño va mucho más allá de las consecuencias electorales: "El pilar de la honestidad y de la ética del partido está partido por la mitad". Una sensación de pérdida de referentes que, según explican, se ha instalado entre muchos afiliados en las últimas semanas.

La imputación de Zapatero, un golpe para la militancia

Alejandro del Amo acompaña después a ambos militantes hasta las inmediaciones del despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, situado a pocos metros de la sede socialista. Allí les pregunta por el impacto que ha tenido entre la militancia la reciente imputación del exdirigente socialista. La respuesta de Roberto refleja la dimensión emocional que, asegura, ha tenido la noticia para muchos afiliados: "Es un shock y es lo más costoso para la militancia. Significa una traición a lo más esencial, lo que era nuestro sustento se cae como un castillo de naipes". Carmen también muestra su decepción y recuerda algunos de los mensajes que durante años identificaron al expresidente: "Esos mensajes que emitía Zapatero y que hoy revisamos, como lo del código del buen gobierno, nos hace preguntarnos quién nos decía esas cosas".

"Ya no tenemos confianza en Zapatero"

Tras conocerse la investigación judicial, Zapatero difundió un comunicado en el que reconocía que lo más doloroso era que muchos ciudadanos pudieran sentirse defraudados y reclamaba confianza mientras avanzan las actuaciones. Sin embargo, ni Carmen ni Roberto consideran suficiente esa explicación: "Esto no va de confianza, si te cita un juez y tienes que contestar a unas preguntas y no las contestas… tú mismo estás generando esa falta de confianza", sostiene Roberto. Por su parte, Carmen se muestra igual de crítica con el mensaje lanzado por el expresidente: "Si tú sacas un comunicado pidiendo tiempo y confianza, yo como militante me pregunto ¿confianza para qué?".

Sin voces que defiendan a Sánchez

Tras la grabación del reportaje, Alejandro del Amo explicó en Espejo Público las dificultades que encontró para recabar testimonios de militantes que defendieran públicamente la gestión de Pedro Sánchez o la actuación de Zapatero. "Entre los dos militantes con los que hemos hablado suman más de 60 años de militancia y dicen que este es uno de los momentos más complicados que recuerdan", señaló el reportero. Del Amo recordó además que ambos forman parte de la corriente crítica Reactiva y aseguró que el programa trató de incorporar otros puntos de vista dentro del partido. "Nosotros hemos intentado por todos los medios que en el reportaje hubiera voces afines a Sánchez, pero nos ha sido imposible. Nos dicen que han cerrado filas y les han impedido participar". Un reflejo, según los testimonios recogidos, del clima de tensión interna que vive el PSOE en uno de los momentos más delicados de los últimos años.

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