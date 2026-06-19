Las interrupciones entre el juez y Zapatero, en la declaración: "Acostúmbrese a que cuando yo hablo tiene que guardar silencio"

José Luis Rodríguez Zapatero prestó declaración el pasado miércoles durante casi tres horas. Tiempo que el expresidente utilizó para intentar defender su inocencia y desvincularse de cualquier influencia en el rescate de Plus Ultra. Sin embargo, esa contundencia con la que se manifestó en este tema no estuvo ante preguntas sobre las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho, sobre lo que no quiso responder "por el recurso" interpuesto o en preguntas del juez sobre una supuesta comida con Julio Martínez que el socialista "no recuerda".

José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido casi un mes para preparar este interrogatorio, algo que le ha recordado el magistrado en la sala: "Supongo que se ha estado preparando, como es diría incluso su obligación, la declaración".

Antena 3 Noticias ha tenido acceso a los audios de la declaración en la que José Luis Calama realizó preguntas estudiadas al milímetro. Durante el interrogatorio hubo momentos en los que se evidenció cierto desencuentro entre quien preguntaba y quien respondía. "No soy una madre abadesa, soy un juez instructor y tengo que, muchas veces, ser incisivo para aclarar y usted obviamente", expuso el magistrado en el momento en el que Zapatero le interrumpe para matizar: "me ampara" y el juez termina la frase: "la presunción de inocencia" que reafirma el imputado: "Absolutamente".

Se escucha también cómo el juez Calama pide al expresidente no desviar la atención: "Cíñase, por favor a los hechos concretos" e igualmente también se escucha a Zapatero reprochar: "Bueno, señoría, si me permite, es que como saca muchos temas a la vez yo intento contestar todo". El magistrado le tranquiliza diciendo: "Ya verá como vamos a ir concretando".

Fueron varias las interrupciones, "déjeme, déjeme que yo le haga las preguntas", le dijo el juez para después pedirle: "Acostúmbrese a que cuando yo hablo tiene que guardar silencio. Es una cuestión de orden en la declaración".

Otro de los momentos llamativos en este interrogatorio es cuando el magistrado le dice "no estamos hablando de las calendas griegas, quiero decir que si empezó a viajar en el año 2019 a Emiratos Árabes Unidos tampoco es Portugal".

La interrupción, quizás más tensa, durante el interrogatorio es cuando el magistrado le dice: "El dato mata el relato, es decir, quien cobra es usted" y es entonces cuando el expresidente interviene: "Y quien trabaja intensamente soy yo".

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