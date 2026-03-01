Antena3
Sigue pagándole la pensión a un hijo que no es suyo: "No tengo ni relación"

Las pruebas de ADN determinan que no son sus hijos, pero la ley le obliga a seguir pagando su pensión tras divorciarse. Son ya varios casos donde la justicia se ha pronunciado.

padre e hijo

Óscar Martín
Publicado:

Un lucense ha conseguido que la justicia retire su apellido a los dos hijos que durante años confió en que eran también suyos. El hombre se casó, los niños nacieron y él no dudó en criarles. Ha pasado los días a su lado como cualquier familia.

Llega un día en el que se separa de la que era su mujer y, aun así asume las responsabilidades recogidas en la sentencia del divorcio. Sin embargo, se decide hacerse una prueba de ADN que determinó el presente. La sentencia firma: "Debe prevalecer la verdadera paternidad".

La madre, que algo debía saber, pidió mantener los apellidos para evitar daños psicológicos en los hijos. La Audiencia Provincial de Lugo no le da la razón y es tajante: si no hay vínculo genético, tampoco apellido. Así que ahora los menores llevan únicamente los apellidos maternos. Una historia que demuestra que el ADN no juzga.

En Y ahora Sonsoles hemos conocido el caos de José, similar al que te hemos contado. Más doloroso si cabe porque le llegaron a embargar 40.000 euros para pagar la pensión de su hijo y, aunque demostró que no lo era, continúa pagando. "Además, yo no tengo relación con él. Lo he visto dos veces y el chico tiene 30 años ya" ha confesado José en directo cansado de la situación que vive y que continúa reclamando.

Además, hemos hablado con Navia López, abogada de familia, que nos ha dado resuelvo varias dudas que surgen en estos casos tan especiales.

Familia

Sigue pagándole la pensión a un hijo que no es suyo: "No tengo ni relación"

