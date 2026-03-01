Avance semanal de Sueños de libertad: Una pedida de mano, a punto de revolucionar la vida de los protagonistas

La próxima semana de Sueños de libertad va a estar cargada de novedades.

Sube la temperatura en la serie más vista de la televisión. Tasio y Paula estarán cada vez más cerca y el empresario soñará que...¡besa a la joven! al despertarse se sentirá culpable. ¿Se estará enamorando de ella?

Paula y tasio en el capítulo 513 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Por otro lado, Nieves y Pablo discutirán por Nieves y él le reprochará que tratase de chantajear a su hija Mabel con dinero para que volviese a casa. Y Luz le propondrá a la mujer de Pablo trabajar como enfermera en el dispensario al lado de su hijo Miguel.

Además, Marta le contará a Cloe que Damián ya sabe de su relación dejando a la francesa muy preocupada.

Por otro lado, Damián le confesará a Digna un gran secreto: le dirá que él mató a don Pedro cuando se encontraba en sus últimos días de vida. ¿Cómo reaccionará ella?

Damián y digna en el capítulo 509 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Andrés y Valentina seguirán conectando y pasando, cada vez, más tiempo juntos después de tener que realizar juntos una tarea de empaquetar productos.

Beatriz recibirá a Álvaro...¡su novio! El joven llegará de México para acompañar a la primera mujer de Gabriel en su venganza en España contra Gabriel. Se trata de un hombre que ha salido adelante a base de engaños y usando la fuerza. Está en busca y captura.

Beatriz y Álvaro en el capítulo 510 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Además, una pedida de mano cambiará para siempre la vida de los protagonistas. ¿Quién pasará por el altar? ¡Se viene boda en nuestra serie favorita!

No te pierdas todo lo que pasará en los próximos capítulos de Sueños de libertad adelantándote en atresplayer.