¿Salvará Seyran a los Korhan?: el futuro de la empresa depende de su firma
Esta noche, en Una nueva vida, los Korhan están contra las cuerdas y, por primera vez en la historia, el apellido más poderoso de Estambul no vale nada sin el talento de la mujer que intentaron olvidar.
¡Se acabó el juego para Ferit! En plena reunión con los inversores, la verdad sale a la luz: los diseños que han dejado a todos con la boca abierta no son de Ferit... ¡son de Seyran! Los empresarios son claros y no se andan con chiquitas: si Seyran no está en el proyecto, no hay contrato. Los Korhan entran en pánico y, en un movimiento desesperado, mienten a la desesperada asegurando que ella ya está trabajando con ellos y que "ha vuelto de vacaciones".
Pero la realidad es mucho más cruda. Los inversores dejan la firma en el aire: "Cuando venga Seyran, firmaremos todos". Ferit se queda mudo, viendo cómo su imperio se tambalea si no consigue que su exmujer regrese al taller. ¿Será capaz Seyran de perdonar y volver para salvar a los que tanto daño le hicieron? ¿O aprovechará este poder para hundirlos definitivamente?
