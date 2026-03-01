¿Salvará Seyran a los Korhan?: el futuro de la empresa depende de su firma

¡Se acabó el juego para Ferit! En plena reunión con los inversores, la verdad sale a la luz: los diseños que han dejado a todos con la boca abierta no son de Ferit... ¡son de Seyran! Los empresarios son claros y no se andan con chiquitas: si Seyran no está en el proyecto, no hay contrato. Los Korhan entran en pánico y, en un movimiento desesperado, mienten a la desesperada asegurando que ella ya está trabajando con ellos y que "ha vuelto de vacaciones".

Pero la realidad es mucho más cruda. Los inversores dejan la firma en el aire: "Cuando venga Seyran, firmaremos todos". Ferit se queda mudo, viendo cómo su imperio se tambalea si no consigue que su exmujer regrese al taller. ¿Será capaz Seyran de perdonar y volver para salvar a los que tanto daño le hicieron? ¿O aprovechará este poder para hundirlos definitivamente?

¡No te lo pierdas! Esta noche la tensión estalla. A las 22.00 horas, en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.