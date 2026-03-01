Antena3
“El año que viene como hagamos otro viaje, nos vamos a las Maldivas”: Susana experimenta los efectos del calor en Japón

La familia Sánchez ha visitado Nara, una ciudad japonesa en la que es común encontrarse con pequeños ciervos, a los que Salma y Daniela han dado de comer galletas.

Los primeros en sufrir el efecto del calor han sido Joaquín y Salma. La menor de la familia estaba deseando recogerse el pelo para combatir las altas temperaturas, algo que hubiera deseado hacer antes de que se le enredara en el ventilador.

Ya en el templo Fushimi Inari, Joaquín y su familia han participado en una ceremonia del té, en la que sus hijas casi se quedan dormidas por la relajación. De hecho, Salma afirmaba: “La ceremonia parecía ASMR”.

Para finalizar el día, Salma y Daniela se han vestido de “maiko”, mientras que Susana lo ha hecho de “geisha”, con los tradicionales kimonos y maquillajes de la cultura japonesa. Sin embargo, las tres mujeres de la familia no han terminado de sentirse cómodas con los atuendos japoneses. Susana bromeaba diciendo: “Parezco Manolo Escobar”.

