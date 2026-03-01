Se ha llevado una sorpresa
¿Qué famoso torero no se pierde ni un programa de Arguiñano? "No sabía yo que me viese"
Karlos Arguiñano se ha llevado una gran sorpresa al descubrir el famoso torero que dice que no se pierde ni un programa. Lo ve todos los días como tantos de sus seguidores.
El cocinero nos ha contado, mientras cocinaba la receta de rabo de ternera escabechada, que tiene muy buena relación con el presentador de televisión Juan y Medio.
De hecho, hace unos días le mandó una foto con un mensaje en el que el famoso torero reconocía que "ve el programa todos los días".
Como a tantos seguidores, seguro que le encanta el programa de Arguiñano por las recetas tan fáciles y sencillas que nos enseña cada día.
"No sabía yo que me veía", reconoce Arguiñano gratamente sorprendido. ¿Sabes de quién se trata? ¡No te pierdas el vídeo!
