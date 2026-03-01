Antena3
Los retos del noveno programa de El Desafío: el duelo entre María José Campanario y Eva Soriano

Los retos del siguiente programa traen pruebas muy complicadas que llevarán al límite a los concursantes.

El duelo de El Puente será una prueba de alturas a la que las dos últimas concursantes de la clasificación, Eva Soriano y María José Campanario deberán enfrentarse.

El reto de escapismo acuático le ha tocado a Jessica Goicoechea, quien deberá superar las cadenas bajo el agua. Patricia Conde se enfrenta a ‘córeo a palos’, deberá darlo todo al ritmo de la música.

Willy Bárcenas va a tener que afinar la puntería para superar la prueba de ‘francotirador’. La tecnología más puntera y loa música se juntan en la prueba de José Yélamo, el actual líder del grupo.

Eduardo Navarrete se ha quejado en más de una ocasión de las magulladuras que tiene por el cuerpo, pero más va a tener en su próximo reto de ‘circuito letal’. Además, Daniel Illescas deberá aprender a bailar, volar y hacer percusión en la ‘danza vertical’.

No te pierdas el próximo programa de El Desafío, en Antena 3.

