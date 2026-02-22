La costa de Huelva encara Semana Santa y sus playas no estarán listas a tiempo

La costa de Huelva encara la cuenta atrás hacia la Semana Santa de 2026 con un problema importante: sus playas no estarán listas a tiempo. Los últimos temporales han dejado paseos marítimos dañados, playas con menos arena y varios chiringuitos fuera de juego justo cuando abril marca el arranque simbólico de la temporada turística.

A pocos días de la llegada de los primeros visitantes que buscan sol y mar, los daños siguen siendo visibles en buena parte de los paseos marítimos y arenales de la provincia. En Matalascañas, más de cuatro kilómetros de paseo marítimo arrastran aún los destrozos provocados por el oleaje. Mientras, la maquinaria trabaja contrarreloj para reparar los tramos más afectados y devolver la normalidad a la zona.

No es un caso aislado

Más al oeste, en Mazagón, la regresión costera vuelve a situarse en el centro del debate. La erosión, especialmente visible en zonas como las Casas de Bonares, mantiene en alerta a vecinos y autoridades, que reclaman actuaciones de mayor calado y no solo aportes puntuales de arena. Soluciones que requieren tiempo y planificación, no semanas.

Un escenario similar se vive en El Portil, donde hay tramos prácticamente sin playa seca en pleamar. Aunque hay compromisos para un aporte urgente de arena, los trámites técnicos y ambientales ralentizan cualquier intervención. La regeneración llegará, previsiblemente, pero no antes de Semana Santa.

El impacto no es solo paisajístico. En Isla Cristina, varios chiringuitos han tenido que ser derribados por riesgo estructural, y su reconstrucción depende ahora de concesiones y permisos. En Punta Umbría, algunos establecimientos clásicos siguen pendientes de adjudicaciones. Entre trámites y adecuación de instalaciones, el margen hasta abril es mínimo.

Este escenario ha generado inquietud entre hosteleros y comerciantes, aunque confían en poder abrir y salvar la campaña, conscientes de que Semana Santa no es solo un puente festivo, sino el termómetro que mide cómo vendrá el verano.

Obras que llegan tarde

Aunque las administraciones ya han activado obras de emergencia y anunciado compromisos para intervenir en los puntos más dañados, el calendario juega en su contra. Los trabajos de regeneración costera, aportes de arena y reparaciones de paseos marítimos requieren no solo esfuerzo técnico, sino también plazos administrativos que no siempre coinciden con la urgencia marcada por el calendario turístico.

Así, el litoral onubense arrancará la temporada con obras en marcha, accesos provisionales y playas incompletas, una imagen que dista mucho de lo que visitantes, hosteleros y vecinos esperaban para una Semana Santa que este año se adelanta a principios de abril.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.