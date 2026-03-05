Antena3
Mejores momentos | 5 de marzo

¡El gran protagonista de hoy sigue siendo Rubén con otro panel de 700€!

Salvo una prueba de velocidad ganada por Leticia y otro panel de 250€ que ha conseguido Silvia, Rubén se ha llevado el resto.

3_Rubén

¡El gran protagonista de hoy sigue siendo Rubén con otro panel de 700€!

Adrián Moreno
Publicado:

El panel no ha premiado a Rubén con el bote, pero sí con una gran cantidad económica. El consultor ha tenido la oportunidad de caer en una segunda ‘ayuda final’.

Al intentar caer en el bote, la ruleta le ha deparado su primera mala tirada del programa, cayendo en el ‘pierde turno’. Esto ha hecho que tenga que hacer uso del ‘super comodín’ para no perder su panel, aunque sí ha perdido la opción de contar con dos ‘ayudas finales’.

Aunque Rubén ha dudado si reservar el ‘super comodín’ para la final, finalmente ha decidido resolver el último panel por 700€, llevándose un total a casa de 2.975€.

