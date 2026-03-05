Rubén sigue acumulando paneles...aunque en este ha tenido doble oportunidad

Tras fallar el panel cuando ya acumulaba 550€, Ruben ha preferido reservar el ‘super comodín’ para el panel con bote y cederle el turno a Leticia, que también ha fallado la palabra.

Por si fuera poco, Silvia tampoco conocía la respuesta, por lo que el turno le ha vuelto a llegar a Rubén, que no ha perdonado en su segundo intento.

La clave estaba en que los concursantes pensaban que aún quedaban consonantes por descifrar y seguían tirando de la ruleta sin éxito. Ha sido Rubén quien se ha dado cuenta, después de haber errado en su primera oportunidad.