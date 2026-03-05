Antena3
Mejores momentos | 5 de marzo

Rubén sigue acumulando paneles...aunque en este ha tenido doble oportunidad

El concursante ha fallado su primer intento por resolverlo, aunque finalmente lo ha acabado acertando.

Adrián Moreno
Publicado:

Tras fallar el panel cuando ya acumulaba 550€, Ruben ha preferido reservar el ‘super comodín’ para el panel con bote y cederle el turno a Leticia, que también ha fallado la palabra.

Por si fuera poco, Silvia tampoco conocía la respuesta, por lo que el turno le ha vuelto a llegar a Rubén, que no ha perdonado en su segundo intento.

La clave estaba en que los concursantes pensaban que aún quedaban consonantes por descifrar y seguían tirando de la ruleta sin éxito. Ha sido Rubén quien se ha dado cuenta, después de haber errado en su primera oportunidad.

Rubén no da opción a los demás concursantes y gana un panel de 700€

Karlos Arguiñano está encantado con esta receta que le llega desde Cantabria, aunque Rosa María reconoce que la hacían sus padres, naturales de La Alpujarra, Granada. El cocinero reconoce que también se podría hacer con conejo.

El español contaba cómo vivió la caída de varios proyectiles en las calles de Doha, Qatar, y cómo ha emprendido su huida por cuenta propia de Oriente Medio. Al elevado coste del largo viaje que ha iniciado junto a otros españoles, Jaime revela los costes que están asumiendo y deja varias anécdotas en su testimonio.

