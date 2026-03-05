Mejores momentos | 5 de marzo
Rubén sigue acumulando paneles...aunque en este ha tenido doble oportunidad
El concursante ha fallado su primer intento por resolverlo, aunque finalmente lo ha acabado acertando.
Publicidad
Tras fallar el panel cuando ya acumulaba 550€, Ruben ha preferido reservar el ‘super comodín’ para el panel con bote y cederle el turno a Leticia, que también ha fallado la palabra.
Por si fuera poco, Silvia tampoco conocía la respuesta, por lo que el turno le ha vuelto a llegar a Rubén, que no ha perdonado en su segundo intento.
La clave estaba en que los concursantes pensaban que aún quedaban consonantes por descifrar y seguían tirando de la ruleta sin éxito. Ha sido Rubén quien se ha dado cuenta, después de haber errado en su primera oportunidad.
Publicidad