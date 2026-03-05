Samanta Villar rompe a llorar escuchando a la madre del menor asesinado en Sueca: "Me parece grandioso lo que estás haciendo"

La emoción se ha apoderado del plató de Espejo Público durante una conexión en directo con la madre de un niño asesinado en Sueca, Valencia. La mujer ha relatado cómo su familia intenta afrontar la tragedia desde la calma y evitando alimentar el odio. Su testimonio, 40 días después del trágico suceso, ha conmovido a Samanta Villar, que no ha podido contener las lágrimas.

La emoción de la colaboradora

El testimonio ha conmovido profundamente a Samanta, que ha estado escuchando visiblemente afectada desde plató. La periodista y colaboradora de nuestro programa, que es madre de dos hijos, ha reconocido sentirse especialmente impactada por la forma en la que la mujer está afrontando la tragedia.

"Me parece buenísimo cómo lo estás encarando", le ha dicho durante la conexión. Villar también ha querido destacar el esfuerzo de la madre por poner el foco en su otro hijo y en su bienestar. "Me parece tan grandioso lo que estás haciendo poniendo a tu otro hijo en el centro y dándole la máxima felicidad de la que eres capaz...", ha afirmado.

Con la cara empapada de lágrimas, la periodista ha subrayado que esa capacidad de priorizar el amor y la protección familiar en medio del dolor le parecía "maravillosa".

Un duelo lejos del enfrentamiento

Durante la entrevista, la madre ha explicado que su familia ha optado por canalizar el dolor desde el respeto, evitando cualquier confrontación. "Desde el respeto, lo único que estamos haciendo desde casa es colocar carteles y vender pulseras, no hacemos nada más. Ni le pinto la casa, ni voy a amenazarla, ni voy a nada", ha asegurado.

En el programa, una psicóloga ha analizado esta reacción y ha explicado que, en situaciones de duelo tan traumáticas, muchas familias optan por centrarse en el cuidado interno. "A pesar de la rabia, prima el bienestar de tu familia, el amor, la protección... Y no entrar en una guerra", ha señalado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.