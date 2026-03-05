Ester Muñoz (PP), sobre el 'no a la guerra': "Sánchez se queda sin recursos y ha tenido que destapar un lema que tiene más de 20 años”

“Remontarse al 'no a la guerra' de hace 20 años para decirle ahora al Partido Popular lo que tiene que hacer me parece bastante cínico, viniendo de un presidente que quería eliminar el Ministerio de Defensa”. Son las palabras que Ester Muñoz pronunció en marzo de 2025 en nuestro plató. Ahora, casi un año después, el presidente del Gobierno rescata el slogan del “no a la guerra” para defender su postura en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Este martes, la portavoz del PP volvió a hacer alusión al lema advirtiendo de que este conflicto “es mucho más complejo que un slogan que no puede llevarnos al simplismo del sí a la guerra o el no a la guerra. Todos estamos en contra de la guerra”. Hoy, Ester Muñoz ha explicado la posición del Partido Popular en nuestro programa.

"Sánchez se va quedando sin recursos"

“Es de un simplismo pasmoso. La paz no solamente se desea, se defiende” “Es evidente que Pedro Sánchez se va quedando sin recursos” ha comenzado diciendo la portavoz del Partido Popular, que cree que el rescate del "no a la guerra" responde a una estrategia de Sánchez para aglutinar al electorado.

“Lleva mucho tiempo utilizando la polarización de la sociedad española convirtiéndonos en buenos o malos en función de si le apoyamos”, ha dicho. Sobre la predicción de Muñoz de hace casi un año, la portavoz ha afirmado que “era muy previsible que ante un conflicto de esta naturaleza iba a volver a sacar el no a la guerra”.

"Todo el mundo está en contra de la guerra, nadie quiere la guerra"

Algo que, según Ester Muñoz, ya habría intentado en otras ocasiones: “Lo intentó con el aniversario de la muerte de Franco y no le salió, la desclasificación del 23F y no le salió, lo intentó con Gaza y no le salió y ahora ante un conflicto internacional de estas características lo vuelve a intentar”.

“Yo creo que es de un simplismo pasmoso. Todo el mundo está en contra de la guerra. Nadie quiere la guerra”, ha añadido Muñoz, que recuerda que “la paz no solamente se desea o se dice en un discurso, la paz se defiende y eso lo están entendiendo muy bien nuestros socios europeos y nuestros aliados de la Unión Europea.

Si tu quieres la paz lo que tienes que hacer es disuadir a quien te quiere atacar y en eso están nuestros socios europeos y nosotros estamos al margen”. Las consecuencias del posicionamiento Según la portavoz del Partido Popular, el posicionamiento de España liderado por Pedro Sánchez traerá consecuencias y será su responsabilidad. “No sabemos cómo va a acabar, pero en el fondo lo que está haciendo es posicionar a España contra Estados Unidos y fuera de nuestro núcleo importante de aliados”, ha concluido.

