Aena propone subir los precios de los billetes de avión en toda España

El gestor aeroportuario, Aena, plantea en su Documento de Ordenación y Regulación Ferroviaria, conocido como DORA, una subida media anual de tarifas a las aerolíneas que supondría un total de 43 céntimos por pasajero. Así está previsto en este plan DORA III que funcionará de 2027 a 2031. Esta subida, como ha explicado en rueda de prensa Maurici Lucena, Presidente y Consejero Delegado de AENA, será menor en los aeropuertos de menor tamaño.

En total, la cantidad propuesta por Aena supera los 12.800 millones de euros. De ese total, casi diez millones son de inversión regulada. Maurici Lucena, se ha acogido a la necesidad de renovación, ampliación y modernización de los aeropuertos para justificar esta inversión y el aumento de las tarifas aeroportuarias. Asegura que debido al aumento del trafico aéreo, será necesario acometer reformas y mejoras en los grandes aeropuertos españoles para evitar al congestión de los aeródromos y garantizar un tráfico fluido de pasajeros.

En el periodo entre 2017 y 2025, el tráfico real de pasajeros supone un 15, 3 % más que las previsiones que establecía AENA. La pandemia fue el punto de inflexión clave. Desde 2021 el tráfico aéreo no ha dejado de incrementar.

Aumento de precios

Aena explica que el aumento de 43 céntimos de media anual mantiene la competitividad del modelo. Defienden que aún con estas tarifas que se incluyen en el plan seguirán siendo las más competitivas de Europa. Estos 43 céntimos son solo una media, dependerá del tamaño y afluencia de pasajeros de cada aeropuerto. Aseguran que esa media rondaría los 20 céntimos en los aeropuertos más pequeños o con menor capacidad.

Las aerolíneas se oponen

Las aerolíneas rechazan esta subida de tarifas planteada por Aena y de hecho, reclaman una bajada anual del 4,9 % en ese mismo periodo. Afirman, a través de un comunicado, que esa bajada es compatible con las inversiones de renovación previstas para los próximos años.

Ryanair también ha emitido un comunicado y ha mostrado su rechazo al aumento de las tasas. Critican que el gasto es derrochados y que hay aeropuertos que no necesitan esa inversión que AENA propone.

