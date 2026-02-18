Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Precio viajes

Aena propone subir los precios de los billetes de avión en toda España

AENA ha anunciado una subida media anual del 3,8 % de las tasas aeroportuarias durante los próximos 5 años y las aerolíneas ya se han posicionado en contra.

Aeropuerto de Gran Canaria, gestionado por Aena

AENA propone una subida de las tasas aeroportuarias y las aerolíneas se oponen | Istock

Publicidad

Miriam Felipe
Publicado:

El gestor aeroportuario, Aena, plantea en su Documento de Ordenación y Regulación Ferroviaria, conocido como DORA, una subida media anual de tarifas a las aerolíneas que supondría un total de 43 céntimos por pasajero. Así está previsto en este plan DORA III que funcionará de 2027 a 2031. Esta subida, como ha explicado en rueda de prensa Maurici Lucena, Presidente y Consejero Delegado de AENA, será menor en los aeropuertos de menor tamaño.

En total, la cantidad propuesta por Aena supera los 12.800 millones de euros. De ese total, casi diez millones son de inversión regulada. Maurici Lucena, se ha acogido a la necesidad de renovación, ampliación y modernización de los aeropuertos para justificar esta inversión y el aumento de las tarifas aeroportuarias. Asegura que debido al aumento del trafico aéreo, será necesario acometer reformas y mejoras en los grandes aeropuertos españoles para evitar al congestión de los aeródromos y garantizar un tráfico fluido de pasajeros.

En el periodo entre 2017 y 2025, el tráfico real de pasajeros supone un 15, 3 % más que las previsiones que establecía AENA. La pandemia fue el punto de inflexión clave. Desde 2021 el tráfico aéreo no ha dejado de incrementar.

Aumento de precios

Aena explica que el aumento de 43 céntimos de media anual mantiene la competitividad del modelo. Defienden que aún con estas tarifas que se incluyen en el plan seguirán siendo las más competitivas de Europa. Estos 43 céntimos son solo una media, dependerá del tamaño y afluencia de pasajeros de cada aeropuerto. Aseguran que esa media rondaría los 20 céntimos en los aeropuertos más pequeños o con menor capacidad.

Las aerolíneas se oponen

Las aerolíneas rechazan esta subida de tarifas planteada por Aena y de hecho, reclaman una bajada anual del 4,9 % en ese mismo periodo. Afirman, a través de un comunicado, que esa bajada es compatible con las inversiones de renovación previstas para los próximos años.

Ryanair también ha emitido un comunicado y ha mostrado su rechazo al aumento de las tasas. Critican que el gasto es derrochados y que hay aeropuertos que no necesitan esa inversión que AENA propone.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

El notario online: así funcionan las escrituras y trámites por videoconferencia

El notario en el móvil

Publicidad

Economía

Aeropuerto de Gran Canaria, gestionado por Aena

Aena propone subir los precios de los billetes de avión en toda España

Compras online

Aviso de Hacienda: este es el límite de dinero que puedes ganar en Wallapop o Vinted sin declarar

Pago de pensiones: día de cobro

Pensiones febrero 2026: cuándo paga la pensión cada banco y qué entidades lo adelantan

Vuelo de Air Europa
Vuelos Venezuela

Aterriza en Venezuela el primer vuelo de Air Europa desde España, tras 3 meses sin servicio

Una mujer con el móvil
Publicidad

La industria española de entretenimiento y medios crecerá un 2,7% anual hasta 2029 impulsada por la publicidad digital y el 'streaming'

Carreteras en mal estado
Tráfico

Un informe alerta: hay más de 3100 kilómetros en los que se podría tener un accidente de tráfico grave o incluso mortal

Un informe iRAP advierte de que el 12% de la red registra peligro alto o muy alto y constata, por primera vez en 15 años, un repunte del riesgo en autovías y autopistas.

El piso más caro jamás anunciado en Madrid
PRECIO DE LA VIVIENDA

Madrid bate su propio récord: 20,9 millones por el piso más más caro jamás anunciado en la capital

Mientras el precio de la vivienda sigue al alza, esta semana se ha conocido un nuevo récord. Se trata del piso más caro de Madrid jamás anunciado: 20,9 millones de euros, eso sí, de puro lujo.

Logo de Shein.

La CE abre una investigación contra Shein por su diseño adictivo, falta de transparencia y venta de productos ilegales

Ahorrar en calefacción

Consejos y trucos para ahorrar en calefacción sin pasar frío

Salario Mínimo

Subida del SMI: cuándo entra en vigor el nuevo salario mínimo, cuánto se cobra realmente y cómo afecta a la declaración de la renta

Publicidad