El precio de la guerra para España: el oro se dispara

Los inversores buscan refugio ante la incertidumbre internacional y lo encuentran en el oro. En tiempos de conflicto, el metal precioso se convierte en valor seguro. Así lo explica Cristina Peña, experta en Comercio Internacional, que recuerda que el oro “es un valor refugio y alcanza niveles históricos”. La desconfianza impulsa su cotización y provoca un efecto dominó que va mucho más allá de los mercados financieros.

Una investigación de Más Espejo se adentra en los principales comercios de compra y venta de oro en Madrid, donde se percibe claramente el nerviosismo. Los profesionales del sector aseguran que quien tiene liquidez no está vendiendo. “El que tiene dinero no vende oro, lo mantiene mejor ahí guardadito porque es un valor seguro”, explican. Incluso muchos particulares prefieren conservar sus piezas en casa ante la expectativa de que siga subiendo: “La gente con la guerra se piensa que va a subir más y lo guarda”.

"El oro está presente en en teléfonos móviles, ordenadores, auriculares, baterías portátiles, televisores y en sistemas clave de los aviones"

Pero no es oro todo lo que reluce. El problema no es solo para quien quiera comprar o vender joyas. Cristina Peña advierte de que el impacto es estructural: “El oro no solo se utiliza en joyería, que es lo que aparentemente todo el mundo conoce; se utiliza en aeronáutica, en componentes electrónicos. Las conexiones llevan una aportación de oro”. Es decir, el metal está presente en teléfonos móviles, ordenadores, auriculares, baterías portátiles, televisores y en sistemas clave de los aviones.

Incluso en algo tan cotidiano como acudir al dentista puede notarse la subida. “Si le sube el gramo de oro te lo va a repercutir”, señala la experta, que insiste en que “en nuestro día a día nos afecta a todo”. Desde las conexiones eléctricas hasta los recubrimientos técnicos en la aviación, buena parte de la industria depende de este material. Y si sube su precio, la cadena termina trasladando ese coste al consumidor.

La pregunta ahora es si esta escalada continuará. Para Peña, la respuesta es clara: “¿Va a ir al alza en los próximos días? Seguro”. Mientras la guerra mantiene en vilo a los mercados, el brillo del oro anticipa que el precio del conflicto podría sentirse mucho más cerca de lo que pensamos.

