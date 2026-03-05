La madre del niño asesinado en Sueca: "Mi otro hijo me dijo: "Mami, yo sabía que ahí detrás estaba el 'tete' muerto""

Se cumplen 40 días del asesinato del pequeño Álex, el niño de 13 años que murió tras recibir varias puñaladas presuntamente a manos del padre de un amigo en el municipio de Sueca. Un crimen que conmocionó a todo el país y que dejó devastada a su familia. Ahora, su madre, Visi, vuelve a alzar la voz para reclamar justicia y denunciar el clima de tensión que se vive en el pueblo desde que ocurrieron los hechos.

La tragedia ocurrió a finales de enero y provocó una fuerte conmoción en esta localidad valenciana. Desde entonces, el recuerdo del menor sigue muy presente en el municipio, donde los vecinos continúan mostrando su apoyo a la familia.

“Toda la semana buscando a mi hijo”

Cuarenta días después del crimen, la madre de Álex asegura que sigue intentando comprender qué ocurrió aquella tarde. Según relata, cree que lo sucedido no fue fruto de la casualidad.

“Yo lo de que fue aleatorio… nada. Estaba todo organizado, premeditado. Toda la semana buscando a mi hijo”, explica entre lágrimas. La mujer insiste en que el presunto autor no tenía ningún conflicto previo con el menor ni con su familia.

“Contra él no tenía nada y contra nosotros menos. Lo único que me viene a la cabeza es envidia o celos, porque es lo más fácil a lo que te puedes coger. Pero es que no tiene nada más”, lamenta.

La madre también recuerda que su relación con el presunto asesino era prácticamente inexistente. “Hola y adiós en la puerta del colegio. Cinco o seis veces en mi vida”, afirma, insistiendo en que apenas habían tenido trato.

“Mi hijo se encierra en la habitación de su hermano"

Mientras la familia intenta sobreponerse al dolor, en el municipio han aparecido nuevas pintadas en la fachada de la vivienda del presunto asesino. Según cuentan los vecinos, ya ocurrió algo similar días después del crimen y la propia familia pidió que se limpiaran.

Ahora, sin embargo, las pintadas han vuelto a aparecer, y la tensión entre familias sigue creciendo.

La madre de Álex denuncia además que se están retirando carteles colocados en memoria del menor. “Es un infierno. Arrancan los carteles que dicen ‘Justicia’ y llevan la espalda de mi hijo. ¿Qué tiene de malo ese cartel? ¿Por qué ofende?”, se pregunta.

"Mi hijo se encierra en la habitación de su hermano y no quiere salir"

Según explica, la situación también está afectando profundamente a su otro hijo, de tan solo 10 años. “Mi hijo se encierra en la habitación de su hermano y no quiere salir. La psicóloga nos dijo que había que decirle la verdad porque la noticia estaba en el colegio”, relata.

La mujer recuerda uno de los momentos más duros: cuando el pequeño vio el despliegue de la Guardia Civil cerca del lugar del crimen. “Me dijo: ‘Mami, yo sabía que ahí detrás estaba el tete muerto’”, cuenta.

Mientras continúa la investigación judicial, la familia insiste en su petición: que se haga justicia y que el crimen de Álex no quede en el olvido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.