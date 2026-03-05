Rubén no da opción a los demás concursantes y gana un panel de 700€

Rubén no solo está resolviendo todos los paneles seguidos, sin dejar cabida a Silvia y Letica, sino que también acumula una gran variedad de comodines en su poder. La propia Leticia le ha dicho: “Te vas a quedar sin agujeros para poner los comodines”.

El madrileño tenía tanta confianza en su tirada que quería seguir intentando conseguir ventajas apuntando a la ‘ayuda final’. Tal ha sido su fuerza al tirar que se ha pasado de su objetivo y, casi sin querer, ha caído en el gajo de los 200€.

Como Rubén tenía que canjear la ventaja de la ‘doble letra’, ha decidido usarlo para este gajo de 200€, resolviendo el panel por 700€.