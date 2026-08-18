Guadalupe vuelve para reivindicar "un acto de fe": "Sigo creyendo en mi ciudad y sigo creyendo que nos van a defender"

La médica ceutí Guadalupe ha vuelto a intervenir en Espejo Público para poner voz a la situación que atraviesa la ciudad tras semanas de presión migratoria. Visiblemente afectada, ha asegurado que los ceutíes viven una situación de "catástrofe humana, sanitaria, económica y psicológica" y ha lamentado que se intente transmitir una imagen diferente a la que, según ella, se percibe en las calles.

La especialista ha alertado especialmente de la situación sanitaria. Según su experiencia, se están atendiendo numerosos cuadros gastrointestinales, infecciones dérmicas y casos de sarna, además de haber atendido casos de tuberculosis activa en personas que habían cruzado la frontera. Guadalupe ha advertido también del riesgo que supone la concentración de personas en condiciones de hacinamiento y ha cuestionado que no se conozca con precisión el número de personas que permanecen actualmente en Ceuta.

"El pueblo salvando al pueblo"

Guadalupe ha defendido con contundencia la labor de los sanitarios ceutíes, a los que considera el principal motivo por el que la situación no ha ido todavía a peor. "Esto está desbordado y está medio retenido porque ellos están haciendo una labor titánica", ha afirmado. Según ha relatado, algunos de sus compañeros terminan sus guardias agotados y continúan trabajando de manera altruista en las barriadas, atendiendo a personas vulnerables y pidiendo asesoramiento médico a través del teléfono.

"El pueblo salvando al pueblo"

La médica ha advertido de que muchos profesionales están "agotados físicamente y emocionalmente" y se ha preguntado cuánto tiempo podrán mantener este nivel de esfuerzo. "El pueblo salvando al pueblo, nunca mejor dicho", ha resumido. Guadalupe ha insistido además en que los médicos atienden a todo el que lo necesita, independientemente de su situación administrativa: "Nosotros vemos a todo el mundo".

"Esto va a reventar"

La situación de los menores es otra de sus grandes preocupaciones. Ha explicado que muchos niños llevan días alojados en espacios habilitados y que algunos quieren salir de allí, mientras se acerca el inicio del curso escolar. "Esto no puede ser una normalidad. Y esto va a reventar", ha advertido, reclamando una respuesta que permita recuperar el orden y evitar que la situación se cronifique.

Pese a su indignación, Guadalupe ha querido cerrar su intervención con un mensaje dirigido a los ceutíes: "Quiero unión, quiero paz". La médica ha pedido a la población que cuide especialmente de los mayores y permita que los niños recuperen cierta normalidad, al tiempo que ha reivindicado la convivencia entre las cuatro culturas de la ciudad. "Sigo creyendo en mi ciudad y sigo creyendo que nos van a defender", ha concluido.

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