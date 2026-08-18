Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

crisis migratoria

Guadalupe vuelve para reivindicar "un acto de fe": "Sigo creyendo en mi ciudad y sigo creyendo que nos van a defender"

La sanitaria alerta del agotamiento físico y emocional de sus compañeros, advierte de los riesgos sanitarios y reclama una solución para los menores: "Esto está desbordado y está medio retenido porque ellos están haciendo una labor titánica".

Guadalupe vuelve a Espejo Público

Publicidad

Sofía Avendaño
Publicado:

La médica ceutí Guadalupe ha vuelto a intervenir en Espejo Público para poner voz a la situación que atraviesa la ciudad tras semanas de presión migratoria. Visiblemente afectada, ha asegurado que los ceutíes viven una situación de "catástrofe humana, sanitaria, económica y psicológica" y ha lamentado que se intente transmitir una imagen diferente a la que, según ella, se percibe en las calles.

La especialista ha alertado especialmente de la situación sanitaria. Según su experiencia, se están atendiendo numerosos cuadros gastrointestinales, infecciones dérmicas y casos de sarna, además de haber atendido casos de tuberculosis activa en personas que habían cruzado la frontera. Guadalupe ha advertido también del riesgo que supone la concentración de personas en condiciones de hacinamiento y ha cuestionado que no se conozca con precisión el número de personas que permanecen actualmente en Ceuta.

"El pueblo salvando al pueblo"

Guadalupe ha defendido con contundencia la labor de los sanitarios ceutíes, a los que considera el principal motivo por el que la situación no ha ido todavía a peor. "Esto está desbordado y está medio retenido porque ellos están haciendo una labor titánica", ha afirmado. Según ha relatado, algunos de sus compañeros terminan sus guardias agotados y continúan trabajando de manera altruista en las barriadas, atendiendo a personas vulnerables y pidiendo asesoramiento médico a través del teléfono.

"El pueblo salvando al pueblo"

La médica ha advertido de que muchos profesionales están "agotados físicamente y emocionalmente" y se ha preguntado cuánto tiempo podrán mantener este nivel de esfuerzo. "El pueblo salvando al pueblo, nunca mejor dicho", ha resumido. Guadalupe ha insistido además en que los médicos atienden a todo el que lo necesita, independientemente de su situación administrativa: "Nosotros vemos a todo el mundo".

"Esto va a reventar"

La situación de los menores es otra de sus grandes preocupaciones. Ha explicado que muchos niños llevan días alojados en espacios habilitados y que algunos quieren salir de allí, mientras se acerca el inicio del curso escolar. "Esto no puede ser una normalidad. Y esto va a reventar", ha advertido, reclamando una respuesta que permita recuperar el orden y evitar que la situación se cronifique.

Pese a su indignación, Guadalupe ha querido cerrar su intervención con un mensaje dirigido a los ceutíes: "Quiero unión, quiero paz". La médica ha pedido a la población que cuide especialmente de los mayores y permita que los niños recuperen cierta normalidad, al tiempo que ha reivindicado la convivencia entre las cuatro culturas de la ciudad. "Sigo creyendo en mi ciudad y sigo creyendo que nos van a defender", ha concluido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Guadalupe vuelve a Espejo Público

Guadalupe vuelve para reivindicar "un acto de fe": "Sigo creyendo en mi ciudad y sigo creyendo que nos van a defender"

Melchor león, diputado del PSOE en Ceuta

Melchor León vuelve a desafiar al PSOE: "No voy a mentir porque algunos miren por su bienestar político antes que por el social"

Eva Baroja arroja optimismo sobre la situación de Ceuta

El "optimismo" de Eva Baroja ante la crisis de Ceuta: "Hay coordinación entre los principales ministerios, aunque muy tarde"

Antonio Orozco destapa su lado más divertido como padre: “Cuando me desperté tenía toda la cara llena de chicle”
El Hormiguero

El insólito accidente con un chicle que obligó a Antonio Orozco a afeitarse la barba 25 años después

Antonio Orozco habla de la crisis personal por la que canceló 111 conciertos: "Toqué fondo"
El Hormiguero

Antonio Orozco confiesa en El Hormiguero el duro bache que le llevó a cancelar 111 conciertos

Javier lanza un reto mayúsculo con 23 aciertos: la respuesta de David lo decide todo
AlaZ | 17 de agosto

Javier lanza un reto mayúsculo en AlaZ con 23 aciertos: la respuesta de David lo decide todo

El concursante madrileño se ha quedado a sólo dos letras del bote de 904.000 euros, un listón que su rival se ha visto obligado a alcanzar.

Óscar Martínez, sembrado: sitúa la catedral de La Almudena en Málaga y roba el turno a Valeria Vegas
Mejores momentos | 17 de agosto

Óscar Martínez, sembrado: sitúa la catedral de La Almudena en Málaga y roba el turno a Valeria Vegas

El fallo del comunicador ha sido el más llamativo, pero no el único de su equipo en Palabras Cruzadas.

La Mari de Chambao completa con Chayanne su exhibición en La Pista: ¡pleno con ‘Madre tierra’!

La Mari de Chambao completa con Chayanne su exhibición en La Pista: ¡pleno con ‘Madre tierra’!

De Ceuta y militar: Javi llega a Pasapalabra para enfrentarse a su tocayo en la Silla Azul

De Ceuta y militar: Javi llega a Pasapalabra para enfrentarse a su tocayo en la Silla Azul

Sonsoles Ónega

Tráiler completo del inicio de la quinta temporada de Y ahora Sonsoles: Sonsoles Ónega, en la piel de El diablo se viste de Prada

Publicidad