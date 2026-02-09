Antena3
Antena 3 estrena este domingo En tierra lejana, la serie turca que triunfa en todo el mundo

Antena 3 lanza este domingo En tierra lejana, serie turca que ha conquistado a más de 30 millones de espectadores en más de 100 países, combinando drama, misterio y choque cultural en su narrativa principal.

Julián López
La cadena emite el primer capítulo de En tierra lejana este domingo a las 22:00 h, justo antes de Una nueva vida. La trama sigue a Alya, una médica que regresa con su hijo a Mardin tras la muerte de su marido, enfrentándose a acusaciones, conflictos familiares y secretos que pondrán en riesgo su libertad.

En tierra lejana se ha convertido en un fenómeno internacional, sumando más de 30 millones de espectadores en más de 100 países.

