EL DESAFÍO
Eva Soriano pide disculpas tras el pelotazo a Juan del Val
La concursante causó revuelo en El Desafío al enviar una bola rumbo a Juan del Val y, tras la reacción del jurado, explicó su gesto con una disculpa pública.
Durante una prueba en El Desafío, Eva Soriano perdió el control de la bola con la que hacía equilibrios y esta impactó cerca de Juan del Val, generando sorpresa en el jurado y el público. La situación provocó comentarios irónicos sobre el incidente.
Al finalizar la actuación, Soriano se dirigió al jurado para pedir disculpas a Juan del Val, señalando que “se lo ha pedido el cuerpo”, mientras Roberto Leal anticipaba cómo podría titular la prensa al respecto