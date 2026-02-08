Calculadora de pactos de las elecciones de Aragón 2026: consulta los posibles acuerdos tras los resultados

El Partido Popular del presidente de Aragón, Jorge Azcón, se impone en las elecciones autonómicas celebradas en la comunidad al obtener 26 escaños, dos menos que en los comicios de 2023, según el escrutinio oficial al 100% de los votos contabilizados. El PP vuelve así a situarse como la fuerza más votada en las Cortes de Aragón para la próxima legislatura, aunque pierde diputados tras el adelanto electoral con el que Azcón buscaba desligarse de Vox.

El PSOE, encabezado por la exministra Pilar Alegría, sufre un importante retroceso y pasa de los 23 escaños logrados por el expresidente Javier Lambán hace menos de tres años a 18, lo que supone la pérdida de cinco diputados. Por su parte, Vox duplica su representación parlamentaria, al pasar de 7 a 14 escaños, reforzando así su capacidad para influir en la formación del próximo Gobierno autonómico, ya que Azcón necesitará su apoyo para revalidar la Presidencia.

Chunta Aragonesista mejora sus resultados y aumenta su presencia de 3 a 6 diputados, mientras que la coalición Existe se queda con 2 escaños. Izquierda Unida y Sumar obtienen 1 escaño.

Estos resultados obligan a pactar

Este escenario obliga a los partidos a pactar para sumar una mayoría que gobierne en Aragón. Puedes hacer las cuentas en la calculadora de pactos de Antena 3 Noticias.

