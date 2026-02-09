Antena3
Esta noche, Antonio Orozco animará la fiesta en El Hormiguero

El artista regresará al programa para hablar de los próximos proyectos que tiene entre manos.

Antonio Orozco en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Antonio Orozco, uno de los artistas más queridos del panorama musical español, que visita el programa para hablar de su próxima gira. El cantante atraviesa un gran momento profesional y se prepara para volver a los escenarios con un tour que promete emociones fuertes y una conexión muy especial con el público.

Durante la entrevista, Orozco compartirá cómo ha sido el proceso de preparación de esta nueva gira, qué podrá esperar el público de sus conciertos y cómo vive este nuevo reto en su carrera. Una visita marcada por la música, las anécdotas y la cercanía de un artista que siempre logra conectar con sus seguidores.

Sobre él:

Antonio Orozco es uno de los cantautores más reconocidos de la música en español. Con una trayectoria de más de dos décadas, ha firmado numerosos éxitos y ha llenado recintos en sus giras por España y Latinoamérica. Su voz inconfundible, sus letras emotivas y su carisma sobre el escenario lo han convertido en uno de los artistas más sólidos y queridos del panorama musical.

