Alejandro Nolasco celebra los resultados de Vox en las elecciones: "En Aragón se quiere el doble de Vox"

El partido que lidera Alejandro Nolasco ha duplicado los escaños que obtuvieron en las pasadas elecciones, ha pasado de 7 a 14 escaños en las Cortes de Aragón.

Nolasco celebra el buen resultado de Vox en las elecciones de Aragón

Alejandro Nolasco valora los resultados en las elecciones de Aragón | Europa Press

Beatriz García
Publicado:

El candidato de Vox a las elecciones aragonesas, Alejandro Nolasco, ha celebrado con entusiasmo los resultados electorales asegurando que en estos comicios "ha ganado el sentido común" y que se ha demostrado que "también en Aragón se quiere el doble de Vox". El partido ha pasado de 7 a 14 diputados en las Cortes de Aragón, duplicando su representación parlamentaria, un crecimiento similar al logrado recientemente en Extremadura.

Nolasco ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en Zaragoza, donde fue recibido entre aplausos, abrazos y gritos de júbilo por parte de militantes y simpatizantes. Antes de su intervención, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, tomó la palabra para agradecer el trabajo de los militantes y apoderados del partido y presentar a Nolasco como "el vencedor de hoy".

Durante su discurso, el candidato de Vox ha felicitado al Partido Popular por su victoria electoral, aunque considera que el resultado refleja algo más profundo. "Hoy ha ganado decir sí al sentido común y no a la estafa del bipartidismo", ha expresado. En su opinión, los aragoneses han respaldado propuestas "a favor de la seguridad, del campo, de los jóvenes que quieren acceder a una vivienda, de la bajada de impuestos" y de que Aragón "vaya mejor".

Nolasco ha asegurado que los resultados suponen la apertura de "un halo de esperanza verde" en la comunidad y agradeció el respaldo recibido "por cada rincón de nuestra tierra". En este sentido, quiso lanzar un mensaje directo a sus votantes: "No os defraudamos entonces, no os vamos a defraudar ahora. Tenemos un contrato con vosotros y con nuestras ideas".

El líder de Vox en Aragón cerró su intervención poniendo en valor el resultado obtenido, subrayando que pasar de 7 a 14 escaños en apenas dos años y medio, consolida al partido como una fuerza decisiva en la política autonómica. "Confiad de corazón. No os vamos a defraudar", ha concluido.

