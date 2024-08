Gonzalo miró recibe una proposición de una compañera en pleno directo: "Me dicen que es fácil tener una cita contigo"

Una de las periodistas y habituales colaboradoras de Espejo Público se presentaba en los pasillos de Antena 3 con un bonito carrito de la compra. En el interior del mismo, sólo un producto, una fruta exótica que para los entendidos envía un mensaje claro y directo.

El código de flirteo

Existe todo un protocolo para todos aquellos que desean ligar en un supermercado. La hora a la que se debe hacer (entre las 7 y las 8 de la tarde, para interesados), el pasillo o la sección correcta para según qué tipo de pareja se pretenda encontrar, o el producto en función de la relación que se busca, en lo que influye hasta la colocación del mismo en el carrito.

"Si yo hago la compra 'online', me he equivocado"

La periodista admite desconocer el código de mensajes con el que trabajan cantidad de jóvenes que, a parte de a hacer la compra, van a ligar al supermercado. Además admitía estar muy verde en estas prácticas porque realiza la compra por internet, costumbre que igual cambia, y es que se ha enterado que esta manera de conocer gente se ha extendido por todos los centros, no sólo en la cadena en la que surgió.

Lo que sí tenía bien claro era el significado de llevar una piña del revés en el carro que empujaba. Aún más definido tenía el objetivo de su romántica declaración de intenciones.

Las periodistas y colaboradoras del programa Gema López y Pilar Vidal, comentaban que una de ellas habría utilizado esta nueva tendencia que se hace cada día más popular, decidida a hacer su romántica propuesta. Pilar Vidal entonces reconocía que no tiene por qué ir al supermercado a buscar pareja, porque tiene su pretendido "mucho más cerca".

Mensaje recibido

Después de los momentos de explicación y cháchara, ambas compañeras llegaban al plató de Espejo Público, donde se encontraba Gonzalo Miró.

"Me han dicho que te la deje aquí tu lado (la piña)", le decía Pilar a Gonzalo, que respondía: "Si tú eres mucho más directa que todo esto", aun así, Gonzalo parecía no entender del todo la pregunta que indirectamente le lanzaba Pilar y se lo tenían que explicar.

Pilar Vidal desvelaba que le gustaría tener una cita con el también colaborador del programa, al que además le decía: "Yo me la he jugado con amigas, que me dicen que es fácil".

Gonzalo se veía sorprendido y preguntaba: "¿Qué es fácil tener una cita conmigo?, porque han tenido ellas muchas, ¿o qué?, ¿conozco a alguna de tus amigas?".

Poco después llegaba la esperada respuesta de Gonzalo y contestaba directamente: "¡Hombre! claro que voy a tener una cita con Pilar, pero no necesitabas la piña". Lo que era celebrado por sus compañeros presentes en el plató al mismo tiempo que advertían ciertos nervios en Pilar.

"Está nerviosa Pilar, y no es una persona que se ponga nerviosa", apuntaba la presentadora de Espejo de Verano, Lorena García.

Finalmente Pilar Vidal lanzaba una última petición a Gonzalo Miró: "Bueno, cenamos pero sin móviles".