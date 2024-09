Gonzalo Miró se rebela contra el vídeo viral de Miss Cataluña: "Me resulta violento y lo paso mal viendo esto"

Ya es tradición que en los concursos de belleza además de enjuiciar el cuerpo de las participantes también se les haga alguna pregunta de actualidad. No son pocas las declaraciones de misses y modelos que se han convertido en virales. En muchos casos los nervios les han jugado una mala pasada y la respuesta de estas mujeres no es la más acertada a lo cuestionado por quien la formula. Este caso se ha revivido nuevamente en el certamen Miss Universo España 2024.

La joven 'coronada' como Miss Cataluña era preguntada por los problemas de natalidad en España. Una cuestión que confundía con 'notabilidad'. La modelo respondía opinando así sobre los problemas de 'notabilidad' asegurando que: "El descenso de la 'notabilidad' en España es un tema que lamentablemente nos está impactando muy fuertemente a nuestra sociedad. Es algo que nos hace sufrir y es algo que tenemos que luchar en contra. También es algo que nos puede contribuir y nos puede mejorar como planeta y como sociedad".

"No son gente muy acostumbrada a hablar en público"

Antes de que Espejo Público emitierale pedía a Susanna Griso que no lo pusieran. "No lo pongas, por favor. Lo llevo fatal. Lo paso mal viendo esto", señalaba.

El periodista y colaborador de Espejo Público Juan Soto Ivars señala que él siente "compasión con toda la gente que tiene todos los focos encima y se pone nerviosa. No son gente muy acostumbrada a hablar en público, es una picia y pobrecita porque cuando tienes a todos los focos cometes un error de este tamaño".

"No hay por qué disfrazar estos concursos con algo que no es"

Susanna Griso le preguntaba a Rubén Amón qué diría él si le preguntan por la natalidad en España. Señala Amón que como tertuliano tiene una gran rapidez de respuesta y hablaría de las condiciones familiares para tener hijos y del hecho de que la mujeres han decidido emanciparse por un camino diferente después de años de tradiciones de amas de casa. "El problema de esto son las expectativas de las que se revisten estos acontecimientos. Maltratar a las aspirantes con este enfoque de sobrecarga cultural. No hay por qué disfrazar esto concursos con algo que no es".

Gonzalo Miró reactivaba el debate e incidía en que le parece cruel que se hagan estas preguntas en los certámenes de belleza. "Se hace para reírse de ellas o para demostrar que pueden ser muy monas pero son tontas". No le gusta el ensañamiento con este tipo de concursos. "Ayer cuando lo vi no lo pude ver entero, tuve que para porque me resulta violento y de una vergüenza ajena", confesaba.