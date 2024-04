Gonzalo Miró, 'de resaca' en Espejo Público: "Estamos en directo y os estáis metiendo en esto..."

El segundo bloque de Espejo Público arrancaba con Mariló Montero, periodista y colaboradora del programa, consultando su teléfono móvil para acto seguido romper a reír a carcajada limpia.

Durante la pausa de publicidad, el polifacético y también colaborador de Espejo Público, Gonzalo Miró, hacía una confesión a sus compañeros sobre su estado. Al parecer no se encontraba muy bien y habría tratado de poner remedio al asunto esta misma mañana mediante el uso de algún fármaco.

Una noticia para Gonzalo

Mariló Montero informaba sobre lo que consultaba en su móvil. Ante las risas de la periodista, la presentadora preguntaba por lo que ocurría, a lo que la periodista respondía, sin parar de reír: "Pues que he encontrado una noticia para Gonzalo: Ibuprofeno y carne a la brasa, una interacción que no funciona".

"Estamos en directo y os estáis metiendo en esto..."

Dado que el programa había retomado instantes antes la emisión en directo y Gonzalo no querría que se desvelase el motivo de su malestar, espetaba a Mariló la frase, "no sé si sabes que hemos empezado ya", y Mariló por su parte reconocía ser conocedora de ello, pero no podía parar de reír.

El secreto, descubierto

Para poder continuar con el curso del programa, viendo que se alargaban en este improvisado debate, la presentadora Susanna Griso desvelaba el motivo de las risas y de la indisposición de Miró: "Gonzalo viene resacoso".

Inmediatamente después de desvelar la razón, todos reaccionaban con una sonora carcajada, mientras que Gonzalo amagaba con irse del plató, levantándose mientras decía: "Venga, hasta luego. Hasta mañana".

Falta de sueño y contraindicaciones

"Estamos en directo y os estáis metiendo en esto...", añadía Susanna, por lo que habría desayunado Gonzalo. Mientras que Mariló por su parte apuntaba: "Muy resacoso, muy resacoso. Ha dormido tres horas Gonzalo".

La incredulidad de Gonzalo iba en aumento y preguntaba insistentemente a la colaboradora: "¿Algo más?, ¿algo más?, ¡Madre mía!". Para acto seguido hacer alusión al artículo que le habría mostrado Mariló en su teléfono: "Léete que a lo mejor, lo que me he tomado esta mañana para la resaca, resulta que me va a matar aquí en directo".

Una mañana complicada

Para poner fin a la imprevista tertulia, Susanna Griso hacía alusión a la siguiente noticia que discutirían diciéndole a Gonzalo que no se preocupase "porque el fin del mundo está más cerca", y que obtenía la réplica de Mariló: "Jolín, que forma de cortar el rollo".

Pero Susanna no conseguía apagar este fuego tras esto ya que a lo largo de la mañana, en varios momentos recordaban la resaca de Gonzalo Miró, y le acusaban con ironía de 'no dar una', o expresaban: "Déjale, que está de resaca".