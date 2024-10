Gonzalo Miró, sobre el futuro de Amaia Montero: "Está desaparecida del panorama musical por muy poco tiempo"

La Oreja de Van Goh, uno de los grupos de pop con más éxito del panorama nacional, vive días convulsos después del anuncio de la marcha de su vocalista hasta ahora Leire Martínez. Leire entró en el grupo en el año 2008 desde la salida de Amaia Montero como cantante del conjunto donostiarra. Ahora los seguidores de la banda esperan con intriga cuál será el futuro del grupo y qué voz estará al frente.

Según el entorno de Leire Martínez el comunicado que publicó el grupo fue lanzado sin contar con ella. Ahora la cantante solo quiere tomar una etapa de descanso para después tomar decisiones profesionales.

Espejo Público ha preguntado a uno de sus colaboradores, Gonzalo Miró, por el futuro de la banda. Gonzalo mantiene una buena relación con Amaia Montero con la que además mantuvo una relación sentimental en el pasado. Lo primero que ha querido aclarar es que el devenir de la banda es algo por lo que se debe preguntar a los músicos porque él no es su representante.

"No tengo el concepto de que Amaia haya dejado su carrera como cantante"

Desconoce que les habrá llevado a tomar esa decisión pero "son los mismos que en su día decidieron fichar a Leire", añade. Cree que Amaia estará afectada por este movimiento del grupo ya que tiene otra vez prensa en la puerta de su casa.

Sobre los rumores que apuntan a una posible vuelta de Amaia al grupo, Gonzalo Miró prefiere no pronunciarse. Sí recuerda que Amaia Montero ha tenido su carrera en sortario y no ha dejado de cantar. Anuncia además un regreso temprano de la artista: "Está desaparecida del panorama por muy poco tiempo", añade. "No tengo el concepto de que Amaia haya dejado su carrera como cantante, una cosa es que tardes más o menos en sacar un disco. No seáis ansiosos, ya os enteraréis", espetaba al resto de colaboradores.