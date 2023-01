Un médico desmonta el nuevo protocolo contra el aborto de Castilla y León: "Tortura a las mujeres"

El corazón de un embrión se puede empezar a oír latir en la octava semana de embarazo pero la ecografía no está incluida en protocolo hasta que ya no es feto que es la décima semana, así lo explica el presidente del sindicato médico de Castilla y León Fernando Gutiérrez Casas. Asegura que las modificaciones en el protocolo de los abortos que plantea Vox para Castilla y León se han propuesto desde el punto de vista técnico sin tener en cuenta lo establecido profesionalmente. "Es un poco absurdo", mantiene.

No entiende el profesional que se ofrezca a las embarazadas una ecografía 4D cuando el aborto voluntario en este país se contempla hasta la 14 semana y este tipo de ecografías está indicado desde la semana 24 hasta la 32 porque tiene que haber un líquido amniótico y un tamaño del feto suficiente. "Se han hecho unas propuestas que dese el punto profesional son una locura", asegura.

"Es absurdo lo que se ha planteado y no lo llegamos a entender"

"En una ecografía 4D antes de la semana 24 solo vamos a ver los movimientos del feto. Antes no vemos prácticamente nada que no se vea en una ecografía normal. Es absurdo lo que se ha planteado y no lo llegamos a entender", asegura.

Otra de las grandes preocupaciones para los facultativos reside en la obligación de los médicos de entrar en la conciencia de la mujer que ha decidido voluntariamente y en cumplimiento de sus derechos abortar. "Si tenemos una mujer que corre peligro su vida s sigue con el embarazo, ¿encima le ponemos la ecografía para que oiga al feto? es absurdo. Cuando hay una malformación del feto importantísima, ¿también tenemos que poner a la madre a ver cómo late?, eso es torturar y crear problemas de conciencia. Esa no es una función de los médicos.

Cree que si lo que quieren en Castilla y León es ampliar la oferta de servicios sanitarios y sumar un derecho más a las mujeres "que lo hubieran metido dentro de la cartera de servicios de Castilla y León en un boletín con un decreto pero que técnicamente se sostenga".