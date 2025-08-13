Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Perros en las playas

El debate por los perros en la playa calienta el verano en A Coruña y divide a bañistas y amantes de las mascotas

El verano trae calor, turistas y, en A Coruña, una discusión que se repite como las mareas: ¿pueden los perros disfrutar de la arena? Una propuesta para permitir su acceso en horarios concretos ha encendido el debate entre quienes reclaman más espacios para sus mascotas y quienes defienden playas libres de ladridos y huellas.

Perros en la playa

El debate por los perros en la playa calienta el verano en A Coruña y divide a bañistas y amantes de las mascotas | Antena 3 Noticias

Publicidad

Álvaro Manso
Publicado:

En pleno agosto, cuando las playas gallegas se llenan desde primera hora, una idea ha empezado a correr por A Coruña: permitir que los perros puedan pisar la arena durante el verano, pero solo en horarios concretos, como al amanecer o al caer la tarde. La propuesta, que ha llegado a oídos del Ayuntamiento, busca un punto medio en un conflicto que cada año divide a la ciudad.

De un lado están los amantes de los animales, que no entienden por qué sus perros deben esperar al invierno para sentir la arena en las patas. “No molestan a nadie si van controlados y con correa; además, la playa es un lugar perfecto para que se ejerciten”, defienden, poniendo como ejemplo ciudades donde la convivencia funciona sin incidentes. Para muchos, privarles del mar es tan injusto como prohibir a los niños jugar con cubos y palas.

En la otra orilla están quienes ven la playa como un santuario de paz y orden. Alegan que no todos los dueños cumplen con las normas, y que la tranquilidad puede romperse con carreras junto a la orilla o con salpicones inesperados. El argumento más repetido: la higiene. “No me apetece estar tumbada y pensar en lo que hay bajo la arena”, comenta con gesto serio una bañista habitual de Riazor, recordando que un descuido puede arruinar un día de sol.

¿Qué dice la normativa?

Hoy por hoy, la normativa es clara: en la mayoría de playas urbanas está prohibida la presencia de perros en temporada de baño, y las sanciones por incumplirlo pueden doler tanto como una medusa. La idea de habilitar franjas horarias intenta acercar posturas: permitir a los perros correr libres en las primeras horas del día, cuando la playa aún está vacía, y mantenerla exclusiva para bañistas el resto del tiempo.

En otras localidades de España, esta fórmula ha funcionado. En Santander, por ejemplo, se han habilitado tramos y horarios con notable aceptación. Sin embargo, en A Coruña, el simple planteamiento ya ha encendido las redes, con discusiones que mezclan argumentos serios, memes y fotos de perros con gafas de sol.

La pregunta que flota ahora en el aire es si la ciudad se atreverá a probar esta “convivencia por turnos” o mantendrá la línea dura. De momento, las olas seguirán llegando puntuales… y el debate, como la marea, no parece que vaya a retirarse pronto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Efemérides de hoy 13 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 13 de agosto?

En la imagen, el fallecido expresidente cubano Fidel Castro

Publicidad

Sociedad

Varias personas tratan de apagar el fuego, a 12 de agosto de 2025, en Abejera, Zamora

Muere Abel, voluntario de 35 años, atrapado entre dos lenguas de fuego en el incendio que avanzó de Zamora a León

perros en la playa de A Coruña

El debate por los perros en la playa calienta el verano en A Coruña y divide a bañistas y amantes de las mascotas

Noticias de hoy, martes 5 de agosto de 2025

Noticias de hoy, miércoles 13 de agosto de 2025

Incendio Zamora
Incendios

Última hora de los incendios en España en directo: seis incendios activos arrasan miles de hectáreas y movilizan a miles de personas

En la imagen, el fallecido expresidente cubano Fidel Castro
Efemérides

Efemérides de hoy 13 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 13 de agosto?

Imagen de archivo de dos operarios del SAMU de Valencia
Atropello

Muere una niña de 6 años tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia

El accidente ha tenido lugar esta tarde en el giro entre las calles Xàtiva y San Vicente a la altura de la plaza de san Agustín y la niña ha fallecido en el lugar.

Desolación en Las Médulas: Divina, una vecina entre lágrimas mientras su casa arde
Incendio León

Divina, vecina de Las Médulas, llora con rabia al ver arder su casa: "No tengo nada"

En la entrada de un pueblo cercano a Las Médulas, Divina, una vecina que lo ha perdido todo, llora desconsolada rogándole a los agentes que la dejen pasar a su casa.

Cádiz.-Sucesos.-Abortado un alijo de hachís en la desembocadura del Guadalquivir tras seis horas de persecución

Las imágenes impactantes de la persecución de una embarcación que trataba de introducir 860 kilos de hachís

Imagen de archivo de las sirenas de un coche del Cuerpo Nacional de Policía

Encuentran muerto a un conserje en el interior de un colegio de Gran Canaria

Yate en Formentera

VIDEO: Un yate arde en Formentera y acaba hundido: sus siete tripulantes logran escapar ilesos

Publicidad