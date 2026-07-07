Juan Soto Ivars, sobre el 'caso Begoña Gómez': "El PSOE ha conseguido que en vez de mirar a los investigados estemos mirando a los jueces"

Cree Juan Soto Ivars que cuando tendríamos que estar poniendo el foco en políticos corruptos o en sus familiares implicados en causas de corrupción estamos en realidad mirando a los jueces. "Tendríamos que mirar hacia aquellos que se han beneficiado de la posición de un presidente del Gobierno y estamos todos mirando a los jueces", señalaba.

Para el colaborador de 'Espejo Público' si hay alguien que ha conseguido que se ponga el foco en los jueces ese ha sido el PSOE y "sus medios amigos". "Diseminando esa sospecha por los casos que le interesan como el del Fiscal General del Estado o el juez Peinado". Pone como ejemplo que desde el Gobierno nos llegaba que la sala dos del Tribunal Supremo "no era buena cuando condenaba al Fiscal General del Estado", pero no fue tan mala cuando condenó a Ábalos aunque volvió a serlo cuando le bajó mucho la pena a Aldama.

Destaca además que recientemente han salido dos encuestas en medios sobre la confianza de los ciudadanos en la justicia que muestran cómo esa estrategia de hablar de 'lawfare' está dando sus frutos entre la población. "Consiguen arrastrarnos a estos debates", señala. "El juez Viejo no es Peinado y ha tomado una decision con el auto que dictó Peinado", dice sobre la resolución judicial a Begoña Gomez que ha tomado el juez sustituto del sustituto de Juan Carlos Peinado.

"Discrepar de un auto no te hace estar poniendo en cuestión a todo el sistema judicial"

Cree Juan Soto Ivars que finalmente la Audiencia Provincial le va a devolver el pasaporte a Begoña Gómez. Una idea no compartida por Susana Díaz, senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía. Al periodista le parece controvertida la instrucción del juez Peinado, "que ha sido 17 veces modificada por al audiencia de Madrid".

"Discrepar de un auto no te hace estar poniendo en cuestión a todo el sistema judicial. Me parece un despropósito decir que la mujer del presidente del Gobierno se va a fugar en una cumbre de la OTAN, me parece un despropósito pero eso no me hace cuestionar a todo el sistema judicial ".

En opinión de Soto Ivars, el auto del juez Viejo derriba completamente el motivo por el que se podría criticar a la justicia. "Ha introducido en este proceso un elemento humanizador. Esta señora esta castigada pero su hija no, que quiere tenerla en la graduación".

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