“Que te cague otra y vuelves”: la divertida reacción de Jorge Fernández a la suerte de María

María ha contado en su presentación de La ruleta de la suerte un pequeño incidente que ha tenido antes de llegar al programa y que ha dado pie a muchas bromas y risas en el plató. ¡Le ha cagado una paloma!

Después de que la concursante ganase el panel de los 100 euros, ha empezado el siguiente panel también con muy buen pie. Ha caído en el gajo de vacaciones de 300 en la primera tirada y, además, ha optado por la letra ‘R’, que estaba ¡cuatro veces! ¿Será verdad que la paloma le ha dado suerte?

Jorge Fernández no ha podido evitar reaccionar ante la fortuna de la concursante: “Si quieres dentro de un ratito sales fuera, que te cague otra, y vuelves”, le ha dicho provocando la risa en el plató. ¿Habrá tenido María la misma suerte durante el resto del programa? ¡Pincha en el vídeo!

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