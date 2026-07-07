“¡Qué trajín!”: María se lleva 1.200 euros en un panel muy movidito

Este panel de tú eliges de La ruleta de la suerte ¡ha sido movidito! Tras llegar el turno de María, la concursante ha caído en el se lo doy por segunda vez en el mismo turno, perdiendo 225 euros y la mitad del gran premio. “¿Qué vamos a hacer?”, ha dicho la concursante, que se ha tomado muy bien su mala suerte y ha seguido jugando. ¡Esa es la actitud!

Pero… en la siguiente tirada la concursante ha compensado la pérdida, porque ¡ha caído en el gajo de 300! Ha optado por la letra ‘C’ y se ha colocado con 1.200 euros, resolviendo el panel sin dudarlo.

“¡Qué trajín hemos tenido!”, ha dicho Jorge Fernández, porque ha sido un panel con muchos cambios inesperados entre los concursantes. ¡Menos mal que ha acabado muy bien! No te pierdas el vídeo.

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