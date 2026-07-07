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Desde las lágrimas de Antoñito al mensaje de Pausini: los momentazos del segundo Asalto de La Voz Kids

Emoción, música y grandes sorpresas marcaron una noche inolvidable. ¿Con cuál te quedas? Vota en nuestro ranking.

Desde las lágrimas de Antoñito Molina al mensaje de Laura Pausini: los momentazos del segundo Asalto de La Voz Kids

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Celia Gil
Celia Gil
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El segundo Asalto de La Voz Kids volvió a demostrar que esta edición está dejando algunos de los momentos más emocionantes de la historia del programa. Las actuaciones de los talents volvieron a poner a prueba a los coaches, pero también regalaron escenas llenas de emoción, sorpresas y mucha complicidad entre artistas y asesores.

Desde lágrimas imposibles de contener hasta actuaciones que quedarán para el recuerdo, pasando por una inesperada sorpresa internacional. Estos son algunos de los instantes que marcaron la segunda noche de los Asaltos. ¡Ya puedes votar por tu favorito!

Los momentazos del segundo Asalto de La Voz Kids

  1. 1

    Laura Pausini sorprende al equipo de Luis Fonsi

    La noche dejó una sorpresa muy especial para el equipo de Luis Fonsi. Laura Pausini quiso enviar un mensaje cargado de cariño que emocionó tanto al coach como a sus talents, convirtiéndose en uno de los momentos más inesperados de la gala.

  2. 2

    Antoñito Molina rompe a llorar con la actuación de Lucía

    Lucía emocionó a todo el plató con su interpretación de ‘Confieso’ de Kany García, pero quien más sintió la actuación fue Antoñito Molina. El asesor no pudo contener las lágrimas y apenas encontró fuerzas para hablar tras escuchar a la talent. Un momento que dejó una de las imágenes más emotivas de la noche.

  3. 3

    Luis Fonsi y Melody ponen la piel de gallina con ‘Aquí estoy yo’

    Antes de comenzar los Asaltos, Luis Fonsi y Melody compartieron escenario para interpretar ‘Aquí estoy yo’. Coach y asesora protagonizaron un emotivo dúo que levantó una gran ovación y dio el mejor comienzo posible a una gala cargada de emociones.

  4. 4

    Diego cumple un sueño cantando junto a Antoñito Molina

    Los sueños también se hicieron realidad sobre el escenario. Diego tuvo la oportunidad de compartir una actuación con Antoñito Molina, viviendo uno de esos momentos que difícilmente olvidará. Un regalo muy especial para el talent en una de las noches más importantes de su aventura en La Voz Kids.

  5. 5

    Orozco y Antoñito Molina regalan una actuación para el recuerdo

    Antonio Orozco y Antoñito Molina también compartieron escenario para interpretar ‘Entre sobras y sobras me faltas’. Un dueto lleno de complicidad y sentimiento que volvió a demostrar la conexión que existe entre coach y asesor.

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