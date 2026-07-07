Desde las lágrimas de Antoñito al mensaje de Pausini: los momentazos del segundo Asalto de La Voz Kids

El segundo Asalto de La Voz Kids volvió a demostrar que esta edición está dejando algunos de los momentos más emocionantes de la historia del programa. Las actuaciones de los talents volvieron a poner a prueba a los coaches, pero también regalaron escenas llenas de emoción, sorpresas y mucha complicidad entre artistas y asesores.

Desde lágrimas imposibles de contener hasta actuaciones que quedarán para el recuerdo, pasando por una inesperada sorpresa internacional. Estos son algunos de los instantes que marcaron la segunda noche de los Asaltos. ¡Ya puedes votar por tu favorito!