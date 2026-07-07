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Mejores momentos | 7 julio

“Más vale pájaro en mano…”: Juan hace caso al refrán y consigue resolver el panel

El concursante no había resuelto ningún panel hasta el momento y aunque no tenía una gran cantidad en el marcador, ha preferido no jugársela.

“Más vale pájaro en mano…”: Juan hace caso al refrán y consigue resolver el panel

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Marta Jorge
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A Juan se le estaban resistiendo los paneles de La ruleta de la suerte, así que, con este nuevo panel, en el que lo estaba haciendo muy bien, ha decidido ir a lo seguro. Cuando Jorge Fernández le ha dicho que tenía 350 euros, el concursante no se lo ha pensado y ha decidido resolver.

“Mis padres dicen más vale pájaro en mano que cientos volando”, ha dicho el concursante haciendo referencia al refranero español y ha resuelto el panel ilusionado. “Ya tocaba”, le han animado sus compañeros, que se han alegrado mucho de que Juan haya podido sumar algo de dinero a su marcador.

Además, el concursante del atril amarillo ha explicado que sus padres no sabían que iba a ir al programa, así que, aparte de llevarse una gran sorpresa, se habrán alegrado mucho de que su hijo haya resuelto este panel siguiendo sus consejos. “Me los imagino a los dos aplaudiendo en el salón de casa”, le ha dicho Jorge Fernández. ¡Revive el momento en el vídeo!

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