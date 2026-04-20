Gabriela, víctima de 'la estafa de la regularización': "Me pedían 50 euros y que les enviase documentación para conseguir el certificado de vulnerabilidad"

Arranca el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno para todos aquellos que hayan solicitado cita previa en una de las más de 400oficinas de Correos disponibles para comenzar los trámites. Asimismo, estas solicitudes se podrán realizar en más de 60 oficinas de la Seguridad Social y en cinco oficinas de extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia.

¿Cómo pedir la cita previa?

El pasado 16 de abril ya comenzó el plazo solo para las solicitudes telemáticas y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recibió 13.500 solicitudes en las primeras 24 horas. En esta ocasión, el Ministerio ha repetido un aviso claro: no se va a atender ninguna solicitud sin cita previa con el objetivo de no interrumpir el resto de trámites ordinarios.

En la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indican los pasos que hay que llevar a cabo para conseguir dicho trámite. En primer lugar, hay que solicitar una cita previa y en este caso, se puede hacer a través de tres métodos: a través de Cl@ve, donde se seleccionará la fecha, la oficina y la hora, a través de un formulario web donde no se puede elegir la oficina ni la fecha y a través del número de teléfono 060.

"Vi un anuncio en Internet para conseguir el certificado de vulnerabilidad. Contactaron conmigo y me pedían 50 euros por el trámite"

Desde el Ministerio insisten en la importancia de seguir estos pasos, ya que son los únicos para poder completar dicha solicitud. Ante este escenario, algunos han buscado aprovecharse. Gabriela, una joven inmigrante que hace cola por la regularización en L'Hospitalet de Llobregat, fue víctima de una estafa. Tal y como ha detallado en Espejo Público, "vio unos anuncios que ya daban la firma y el sello, mucho antes de que se publicase en el BOE". Al verlo, entró "en ese link" y posteriormente, se pusieron en contacto con ella.

Según Gabriela, "a través de un email le dijeron que le darían el justificante del certificado de vulnerabilidad con la firma y el sello, pero antes ella tenía que darles 50 euros para que le diesen el documento". Ha explicado que, a continuación, le "pasaron su número de teléfono y por WhatsApp le dijeron que le diera su documentación". Tras esta situación y tras observar que le pedían demasiada documentación personal, Gabriela rechazó ese "trámite".

¿Quiénes pueden solicitar la regularización?

Asimismo, recuerdan que las personas que pueden solicitar esta regularización son todas aquellas que hayan solicitado protección internacional en España antes del 1 de enero de este mismo año o aquellas que hayan llegado a nuestro país antes de esa misma fecha y se encuentren en situación de irregularidad.

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